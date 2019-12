Joe Biden stevig uit de bocht na vraag van kiezer: “Jij bent een verdomde leugenaar” KVE

06 december 2019

11u56

Bron: CNN 1 Joe Biden heeft een uitschuiver gemaakt tijdens zijn campagne in de Amerikaanse staat Iowa. Enkele kritische bedenkingen van een kiezer over zijn respectabele leeftijd en zijn rol in de Oekraïne-affaire brachten hem uit balans. Een zichtbaar geïrriteerde Biden daagde de man uit tot een reeks push-ups en een intelligentietest, en noemde hem een “verdomde leugenaar”.

De Democratische presidentskandidaat hield halt in New Hampton toen hij de kritische vragen kreeg voorgeschoteld. Een boer op rust verweet Biden dat hij zijn zoon naar Oekraïne had gestuurd om daar te werken voor een gasbedrijf terwijl die laatste helemaal niets van de gassector afwist. Hij beschuldigde de Democraat ervan “toegang tot de president te verkopen” via zijn zoon.

De 77-jarige Biden reageerde erg gepikeerd: “Jij bent een verdomde leugenaar. Dat is niet waar en niemand heeft dat ooit gezegd”. Daarop antwoordde de man dat hij dat op televisie had gehoord.

“Je hoorde het op televisie? Niemand heeft gezegd dat mijn zoon iets verkeerd deed” luidde de repliek van de Democraat. “Zet de feiten eens duidelijk op een rij Jack.”

De man, die 83 jaar oud is, had ook vragen bij de leeftijd van Biden die volgens hem “te oud” is. De Democraat daagde de man vervolgens uit tot een reeks push-ups en een intelligentietest.

De 83-jarige kiezer concludeerde daarop dat hij niet voor Biden zou stemmen, waarop die laatste zei: “Dat wist ik hoor. Je bent te oud om voor me te stemmen.”

De gepensioneerde landbouwer besloot dat “Biden duidelijk niet meer ruggengraat had dan Trump”.