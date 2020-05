Joe Biden: “Stem niet op mij als je beschuldigingen van misbruik gelooft” KVE

15 mei 2020

07u17

Bron: Belga 14 Amerikaanse kiezers die de misbruikbeschuldigingen aan het adres van Joe Biden geloven, zouden niet op hem moeten stemmen. Dat zei de Democratische presidentskandidaat zelf. Biden, die in november president Donald Trump hoopt te verslaan bij de Amerikaanse verkiezingen, wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Tara Reade zegt dat Biden haar in 1993 tegen een muur heeft gedrukt en daarna heeft betast.

"Ik denk dat kiezers met hun hart moeten stemmen", zei Biden. "En als zij Tara Reade geloven, moeten ze misschien niet voor mij kiezen. Ik zou niet op mezelf stemmen als ik Tara Reade geloofde." De presidentskandidaat heeft de aantijgingen altijd ontkend. In zijn ogen verdraait Reade ook iedere keer het verhaal.

Vorige week riep de vrouw Biden nog op om zich terug te trekken uit de presidentsrace. “Joe Biden, kom alsjeblieft naar voren en neem je verantwoordelijkheid. Jij zou niet op basis van karakter in de race moeten zijn om president van de Verenigde Staten te worden", zei Reade.



Biden hoopte in het archief van de Senaat documenten te vinden die hem vrijpleiten van de beschuldiging. De Senaat zegt dat privacywetgeving het echter onmogelijk maakt om dergelijke persoonlijke informatie over ex-medewerkers vrij te geven.