Joe Biden schrapt alle verkiezingsmeetings: “Ik volg het advies van de dokter” SVM

30 juni 2020

21u43

Bron: Belga 1 Joe Biden (77) zal omwille van de coronapandemie geen verkiezingsmeetings meer houden. Dat kondigde de Democratische presidentskandidaat aan.

"Het gaat om de vreemdste campagne in de moderne geschiedenis", zei de vroegere adjunct van Barack Obama op een onverwachte persconferentie in Wilmington, in zijn staat Delaware. "Ik zal de raadgevingen van de dokter volgen, niet alleen voor mij maar voor het land. En dat wil zeggen dat ik geen meetings zal organiseren.”

De Republikeinse president Donald Trump (74) is zwaar onder vuur komen te liggen omdat hij op 20 juni in Tulsa in de staat Oklahoma een verkiezingsmeeting hield waar duizenden mensen op afgekomen zijn. De staat kent net een opstoot van besmettingen.

Cruciale rol voor Fauci

Biden zag dan ook zijn kans schoon om Trump op dat thema aan te vallen. “Mijnheer de president, dit draait niet om jou”, klonk het. “Dit gaat om de gezondheid en het welzijn van alle Amerikanen. Het volk heeft niet al die opofferingen gedaan om dan te moeten vaststellen dat de president de wetenschap negeert. Van een verantwoordelijke daad -zoals een mondmasker dragen- mag geen politiek statement gemaakt worden.”

Biden sprak ook van “historisch mismanagement”. “Als de president eerder in actie geschoten zou zijn, zou dat veel zieken gescheeld hebben en zouden de economische gevolgen kleiner geweest zijn.”

Als Biden het haalt, belooft hij viroloog Anthony Fauci een cruciale rol te geven. “Hij zal een ongecensureerd platform krijgen om de bevolking toe te spreken. Goed nieuws of slecht nieuws, dat doet er niet toe.”

Volgens nieuwszender CNN heeft het campagneteam van Trump intussen beslist een verkiezingsbijeenkomst in de staat Alabama te schrappen. Die was normaal gezien volgend weekend voorzien.