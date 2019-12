Joe Biden schept verwarring over mogelijke getuigenis in proces Trump KVDS

29 december 2019

13u37

Bron: Belga 0 V oormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden heeft zich in een lastige positie gemanoeuvreerd doordat hij niet wil getuigen in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. De Democraat verkondigde onlangs geen gehoor te zullen geven aan een eventuele dagvaarding, maar krabbelde volgens The New York Times snel terug.

Trump wordt er onder meer van beschuldigd dat hij Oekraïne onder druk heeft gezet om een onderzoek te starten naar Biden, die volgend jaar wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het afzettingsproces wordt gehouden in de Senaat, nadat het Huis van Afgevaardigden eerder aanklachten tegen de president had goedgekeurd.

Rivaal

Biden voelt er niets voor om zelf te getuigen tegen zijn rivaal. Hij wil naar eigen zeggen voorkomen dat zijn aanwezigheid wordt gebruikt om de aandacht af te leiden van de beschuldigingen tegen de president. De Democraat bevestigde vrijdag tegen de krant The Des Moines Register dat hij een dagvaarding om te komen getuigen in de Senaat naast zich neer zou leggen.





Dat standpunt kwam de Democraat op veel kritiek te staan. Biden nuanceerde zijn uitspraak later door te zeggen dat er geen enkele juridische reden is om hem op te roepen als getuige, maar dat hij een dagvaarding niet zou negeren. Hij wilde niet zeggen of hij zou proberen via de rechter onder zo'n dagvaarding uit te komen.

Biden ligt nog altijd stevig op kop in de polls voor de Democratische presidentsnominatie. Begin oktober ging Elisabeth Warren even over hem heen, maar zij is sindsdien weer weggedeemsterd. Zelfs Bernie Sanders komt nu opnieuw boven haar uit.