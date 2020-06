Joe Biden richt zich in videoboodschap op begrafenis tot dochter van George Floyd: “Je vader zal de wereld veranderd hebben” kv

09 juni 2020

21u20

Bron: Belga, ANP 10 Presidentskandidaat Joe Biden heeft in een videoboodschap die getoond werd op de begrafenis van George Floyd opgeroepen tot gerechtigheid. Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan, stierf op 25 mei in Minneapolis nadat een blanke politieagent zijn knie bijna negen minuten lang op zijn nek had gedrukt. Honderdduizenden mensen manifesteerden daarop over de hele wereld tegen politiegeweld en racisme.

Floyds uitvaart vindt vandaag plaats in een kerk in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. De dienst begon met bijbellezingen die werden afgewisseld met gospelmuziek. “Laten we hier een echte Afro-Amerikaanse begrafenis van maken. Laten we het leven van George Floyd dus vieren en niet treuren”, zei de priester bij aanvang. Bij alle toespraken was een gebarentolk aanwezig. De dienst was via een livestream over de hele wereld te volgen.

Ongeveer vijfhonderd gasten woonden de plechtigheid bij. Onder hen beroemdheden als Channing Tatum en Jamie Foxx, maar ook familieleden van andere mensen die door politiegeweld om het leven kwamen (zoals Trayvon Martin en Eric Gardner; nvdr).

Biden: “Moment aangebroken voor rassengelijkheid”

Ook Biden, gewezen vicepresident onder Barack Obama, kwam aan bod met een vooraf opgenomen videoboodschap. Hij sprak troostende woorden voor de familie van Floyd, die hij gisteren ontmoette in Houston. Daarna riep hij op tot gerechtigheid. “We kunnen na dit moment niet denken dat we ons weer kunnen afsluiten voor het racisme in dit land. Alle mensen zijn gelijk geboren en moeten zo worden behandeld.”



Volgens Biden moeten te veel zwarte mensen in de Verenigde Staten "wakker worden in de wetenschap dat ze hun leven kunnen verliezen door simpelweg hun leven te leiden". "Geen enkel kind zou de vraag moeten stellen die te veel zwarte kinderen al generaties lang moeten stellen: Waarom? Waarom is papa weg?”

Volgens de uitdager van president Donald Trump bij de verkiezingen in november is het moment nu aangebroken voor rechtvaardigheid. "Als er gerechtigheid komt voor George Floyd, zullen we echt op weg zijn naar rassengelijkheid in Amerika", aldus Biden. Hij richtte zich ook tot de zesjarige dochter van Floyd. "Je vader zal de wereld veranderd hebben." Biden ontmoette de familie van Floyd maandag al in Houston.

“Niet zomaar een tragedie”

Dominee en activist Al Sharpton riep op tot gerechtigheid voor zwarte mensen in de Verenigde Staten. Hij zei dat de agenten meteen in de cel zouden beland zijn als zij zwart geweest waren en het slachtoffer wit.

“De dood van George was niet zomaar een tragedie, het was een misdaad”, klonk het. “Wij blijven strijden voor gerechtigheid voor iedereen.” Sharpton haalde in zijn toespraak hard uit naar onder meer president Donald Trump. “Onze president schakelt het leger in tegen demonstranten die gerechtigheid willen, maar hij zegt niets over George. Hij heeft niet eens zijn medeleven betuigd aan de familie.”

De dominee sprak ook over de rol die Floyd momenteel speelt bij de protesten wereldwijd. “Je wilde altijd al de wereld veranderen. Dat doe je nu, maar niet op het basketbalveld. Je familie gaat je missen, maar dit land gaat je naam nooit vergeten.”

Ook meerdere familieleden van Floyd kwamen aan het woord, onder wie zijn jongere broer. Zij roemden Floyd om zijn zachtaardigheid en zeiden dat zijn dood gebruikt moet worden om verandering te verwezenlijken in de VS.

Verbod op nekklemmen

De burgemeester van Houston zei tijdens zijn toespraak dat er een verbod op nekklemmen komt in zijn stad. “We eren hem vandaag. Toen hij zijn laatste adem uitblies, maakte hij het mogelijk voor ons om te ademen”, sprak Sylvester Turner.

Congreslid Al Green deed een oproep voor een ministerie van Verzoening. “We hebben slavernij overleefd, maar er was geen verzoening. We hebben segregatie overleefd, maar er was geen verzoening.”

Een boodschap van president Trump is er niet. In zijn vele tweets van vandaag rept de president voorlopig met geen woord over George Floyd.

Na de ceremonie in de kerk zal Floyds lichaam onder politie-escorte overgebracht worden naar de begraafplaats in de voorstad Pearland. Voor de laatste mijl van die tocht zal zijn kist door een koets vervoerd worden. Volgens Amerikaanse media wordt Floyd naast zijn moeder begraven.