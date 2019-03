Joe Biden reageert op beschuldiging: "Nooit de bedoeling gehad ongepast gedrag te stellen" NLA

31 maart 2019

17u54

Bron: Belga 0 De gewezen Amerikaanse vicepresident Joe Biden zegt dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om vrouwen op een ongepaste manier aan te raken. Dat blijkt uit een statement dat de Democratische politicus vandaag liet verspreiden als reactie op de beschuldiging die enkele dagen geleden door Lucy Flores werd geuit.

"In de vele jaren dat ik campagne voerde en deel uitmaakte van het publieke leven, heb ik talloze keren handen geschud, knuffels gegeven, blijk gegeven van affectie en steun en troost geboden. Niet één keer - nooit - dacht ik dat er sprake was van ongepast gedrag. Wanneer wordt aangevoerd dat dit wel het geval was, dan zal ik daar op een respectvolle manier naar luisteren. Maar het was nooit mijn bedoeling", zo staat in de mededeling die Biden via zijn woordvoerder de wereld instuurde.

Kus op achterhoofd

De 76-jarige Biden was onder vuur komen te liggen door een artikel dat vrijdag verschenen was op de website The Cut. Daarin vertelt de jonge politica Lucy Flores dat Biden haar in 2014 in het openbaar, en zonder toestemming, een kus gaf. Biden zou haar langs achteren hebben benaderd, zijn twee handen op haar schouders hebben gelegd en haar achteraan op het hoofd gekust hebben. Dat gebeurde vlak voordat Flores, die kandidaat was voor de post van adjunct-gouverneur van Nevada, tijdens een verkiezingsbijeenkomst een toespraak wilde geven.

Biden zegt dat hij zich dat moment "niet op dezelfde manier herinnert". Maar hij stelt belang te hechten aan haar visie. We zijn beland in een periode "waarin vrouwen voelen dat ze hun ervaringen kunnen en moeten vertellen, en mannen moeten luisteren. En dat zal ik doen.”

Joe Biden wordt gezien als een mogelijke kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2020. Maar er is officieel nog niet beslist of hij in de race zal stappen.