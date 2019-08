Joe Biden: “Racisme in de VS is blank probleem” kv

27 augustus 2019

23u44

Bron: AP 0 Racisme in de VS is institutioneel, zegt voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden, die in de running is om in 2020 de Democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen te zijn. Bovendien is dat racisme “een blank probleem”, stelt hij.

Om het racisme in de VS aan te pakken, moet in de eerste plaats president Trump verslagen worden, zei Biden vandaag aan enkele journalisten. De vaak racistische uitspraken van Trump “kunnen de meest vreselijke menselijke instincten aanspreken”, ging hij verder. Net zoals ze een invloed kunnen hebben op de economie of een land in oorlog leiden. De racistische aanhangers van Trump, die zich door de woorden van de huidige president gesterkt voelen, moeten ten schande gemaakt worden, aldus Biden.

Joe Biden is momenteel de populairste kandidaat in de Democratische voorverkiezingen. Dat is grotendeels te danken aan de overweldigende steun die hij geniet bij zwarte kiezers.



Hoewel hij “bij voorkeur” een vrouw of iemand met een andere huidskleur als running mate zou kiezen, is Biden naar eigen zeggen vooral op zoek naar iemand die “sympathie heeft voor waar hij voor staat en wat hij wil gedaan krijgen”. President Barack Obama gaf hem destijds “presidentiële autoriteit”. “Hij twijfelde nooit aan me”, aldus de Democraat. Biden hoopt eenzelfde relatie te hebben met zijn kandidaat-vicepresident.