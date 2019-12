Joe Biden krijgt steun van John Kerry: “Hij is de presidentskandidaat die kan herstellen wat Trump heeft vernield” tvc

05 december 2019

Bron: Belga 0 De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft vandaag aangekondigd dat hij oud-vicepresident Joe Biden steunt in de strijd om het Witte Huis. Kerry was zelf in 2004 presidentskandidaat voor de Democraten, maar verloor van zittend president George Bush.

"Ik denk dat Joe Biden de president is die ons land nu echt nodig heeft", zei Kerry. "Niet alleen omdat ik hem al lang ken, maar omdat ik hem goed ken. Ik heb gezien hoe hij in zijn publieke en in zijn privéleven op de proef werd gesteld. Ik ken zijn karakter."

Kerry meent dat Biden het zal halen van Trump in november. "Hij is de kandidaat met de wijsheid en het formaat die nodig zijn om te herstellen wat Trump vernield heeft, om onze plaats in de wereld weer te vinden en het leven van onze arbeiders te verbeteren."

Joe Biden stelt zichzelf graag voor als de enige van de goed 15 Democratische presidentskandidaten die het kan halen van Trump.