Joe Biden in tegenaanval: “Trump kan het geweld niet stoppen want jarenlang heeft hij het aangewakkerd” AW

31 augustus 2020

21u45

Bron: Belga 0 Twee maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de Democratische kandidaat Joe Biden maandag met een rede in de industriestad Pittsburgh een nieuw fase in de campagne geopend en de Republikeinse president Donald Trump zwaar aangevallen.

De uitdager van de bewoner van het Witte Huis wreef die laatste in een rede van zowat een half uur onbekwaamheid en mislukken aan, zowel wat de coronacrisis betreft als het aanhoudend gewelddadig protest in Amerikaanse steden.



"Deze president kan het geweld niet beëindigen", zei de vroegere adjunct van Barack Obama in een zaal van de Carnegie-Mellon Universiteit waar geen publiek was maar wel camera's. Trump verbetert de situatie niet, maar verergert ze juist, zei Biden.

Politiek van de angst

Trump heeft gefaald Amerika tegen de snelle uitbreiding van het coronaviris te beschermen, aldus de Democratische 'hopeful'. Nu zet de president in op "recht en orde", en bedrijft hij een politiek van de angst. "Nu probeert hij Amerika angst aan te jagen, daar komt zijn presidentiële campagne op neer: angst". "Hoe meer chaos en geweld, des te beter is dat voor de herverkiezing van Trump", zei diens rivaal.



"Plunderen is niet manifesteren, in brand steken is niet manifesteren. Niets van dat heeft met betogingen te maken. Het is anarchie en niets anders", aldus Biden. "Vuren branden, maar wij hebben een president die eerder de sintels aansteekt in plaats van vlammen te bestrijden", vervolgde de Democraat. "Hij (Trump, red.) kan het geweld niet stoppen want jarenlang heeft hij het aangewakkerd."

"Donald Trump is sinds vier jaar een toxische aanwezigheid in ons land" en hij heeft de Amerikaanse "waarden vergiftigd", zei Biden.