Joe Biden: “Ik ben de meest geschikte persoon in het land om president te worden, zelfs al ben ik een blundermachine” kv

04 december 2018

21u33

Bron: CNN, The Guardian 0 De voormalige Amerikaanse vice-president Joe Biden is ervan overtuigd dat hij de meest geschikte persoon is om Donald Trump op te volgen als president van de Verenigde Staten, al geeft hij ook toe dat hij de bal al eens mis slaat. Biden zal in de loop van de volgende twee maanden beslissen of hij zich in 2020 kandidaat stelt voor de verkiezingen. Dat zei hij maandag tijdens een voorstelling van zijn boek in de staat Montana.

“Ik zal zo eerlijk mogelijk met jullie zijn. Ik denk dat ik de meest geschikte persoon in het land ben om president te zijn”, zei Joe Biden tijdens een boekvoorstelling aan de universiteit van Missoula in Montana. “de problemen die we vandaag in ons land zien, zijn zaken die echt in mijn expertise liggen, waar ik mijn hele leven aan heb gewerkt.” Zijn woorden werden op applaus onthaald. “Niemand zou zich kandidaat mogen stellen voor de job tenzij ze de juiste kwalificaties hebben”, ging hij verder.

Samen met zijn familie zal Biden nu beslissen of hij het in 2020 effectief wil opnemen tegen Donald Trump. “Ik heb twee jonge kleinkinderen die mijn zoon achterliet (Beau Biden overleed in 2015 aan een hersentumor, red.) die me aanbidden en me in de buurt willen. Ik wil er voor hen zijn en voor hen zorgen, dus we moeten uitzoeken of dit iets is dat samen kunnen doen als familie of niet”, zei hij. “We zullen die beslissing in de loop van de komende zes weken tot twee maanden maken en dat is de basis van de beslissing.”

Moderator Bruce Feiler wees op enkele kritieken waaraan Biden zich mag verwachten als hij zou deelnemen aan de verkiezingen, onder andere dat hij te oud zou zijn en dat hij een “blundermachine” is.

“Ik ben een blundermachine, maar mijn God wat heerlijk om dat te horen in vergelijking met een kerel die niet eens de waarheid kan vertellen”, antwoordde hij verwijzend naar Donald Trump.

Of hij zich nu zelf verkiesbaar stelt of niet, sowieso wil Biden er alles aan doen om voor de volgende presidentstermijn een Democraat in het zadel te helpen. “Of ik me nu kandidaat stel of niet, wie zich ook kandidaat stelt, ik ga mijn nek uitsteken om te garanderen dat ze winnen. We kunnen niet nog vier jaren (van hetzelfde, red.) hebben.”

Biden was van 1973 tot 2009 senator voor Delaware, tot hij vervolgens voor acht jaar de vicepresident van Barack Obama werd. In 1987 stelde hij zich al even kort kandidaat voor het presidentschap, tot bleek dat een van zijn speeches gebaseerd was op die van de toenmalige Britse Labour-leider Neil Kinnock.