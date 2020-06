Joe Biden haalde in mei meer campagnegeld op dan Trump kv

21 juni 2020

04u03

Bron: Belga 0 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn partij hebben in de maand mei 80,8 miljoen dollar (72,2 miljoen euro) ingezameld voor de campagne voor de presidentsverkiezingen in november.

Daarmee haalde hij op maandbasis voor het eerst meer geld binnen dan zijn Republikeinse tegenstrever Donald Trump. De president moest het vorige maand stellen met 74 miljoen dollar. Dat was voor hem toch ook 13 miljoen meer dan een maand eerder.

Trump heeft nog wel de grootste oorlogskas. Daarin zit ruim 108 miljoen dollar. Op de Democratische bankrekening staat ruim 82 miljoen. Dat geld wordt niet alleen aan de presidentskandidaten uitgegeven, maar ook aan kanshebbers voor een zetel in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden.



Biden spendeerde tot nu toe bijna 12 miljoen dollar in de campagne. Het geld werd vooral uitgegeven in de staten waar Trump in 2016 met nipt verschil Hillary Clinton versloeg. Dat zijn: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Florida en North Carolina. Trump gaf al bijna 25 miljoen dollar uit.