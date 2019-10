Joe Biden dient Trump van repliek: “Hoe smerig je aanvallen ook zijn, je zal mij niet vernietigen” SVM

03 oktober 2019

16u31

Bron: Belga 1 Joe Biden heeft de aanvallen van Donald Trump in ongewoon scherpe bewoordingen gepareerd. "Je zult me niet vernietigen", zei Biden tijdens een campagnemeeting in Reno (Nevada). "En je zult mijn familie niet vernietigen. Het is mij eender hoeveel geld je uitgeeft, meneer de president, of hoe smerig je aanvallen zijn.” De Amerikaanse president had Biden en diens zoon Hunter eerder als "volkomen corrupt" omschreven.

De Democraten beschuldigen er Trump van in een telefoontje eind juli zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski onder druk te hebben gezet om een onderzoek tegen de Bidens te beginnen. Trump meent dan weer dat Biden zich als vicepresident inspande om het ontslag te bewerkstelligen van de Oekraïense openbaar aanklager, om op die manier zijn zoon te beschermen voor justitie.

Hunter Biden was enkele jaren geleden actief bij een Oekraïens gasbedrijf. Tegen die onderneming liep een tijd een onderzoek vanwege bedrieglijke praktijken. Trump heeft nog geen bewijzen op tafel gelegd voor zijn beschuldigingen.

Volgens Biden weet Trump dat hij liegt. Hij voerde naar eigen zeggen het officiële Amerikaanse beleid uit, dat erop gericht was de corruptie in Oekraïne te beteugelen. Dat gebeurde in samenspraak met de Europese bondgenoten en het Internationaal Monetair Fonds. De toenmalige openbaar aanklager in Oekraïne was in opspraak gekomen wegens corruptie.

