Joe Biden betuigt medeleven aan Trump na overlijden broer LH

16 augustus 2020

17u21

Bron: Belga 0 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn medeleven betuigd, na het overlijden van diens jongere broer Robert . Hij zei te weten hoe het voelt om iemand te verliezen.

"Meneer de president, Jill (Bidens vrouw, red.) en ik vinden het erg om te horen dat uw jongere broer is overleden", schreef Biden in een tweet. "Ik ken de enorme pijn van het verliezen van een geliefde, en ik weet hoe belangrijke familie is op momenten als deze. Ik hoop dat je weet dat onze gebeden naar jullie allemaal gaan.”

Trumps jongere broer stierf zaterdagnacht op 71-jarige leeftijd. De president bracht hem vrijdag nog een bezoek in het ziekenhuis in New York, nadat het Witte Huis had aangekondigd dat hij ziek was. Waaraan hij is gestorven werd niet meegedeeld.

Biden, die het bij de presidentsverkiezingen in november opneemt tegen Trump, verloor in 1972 zijn eerste echtgenote en dochter door een auto-ongeval. Zijn zoon Beau stierf in 2015 aan een hersentumor.

Mr. President, Jill and I are sad to learn of your younger brother Robert’s passing. I know the tremendous pain of losing a loved one — and I know how important family is in moments like these. I hope you know that our prayers are with you all. Joe Biden(@ JoeBiden) link