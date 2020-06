Exclusief voor abonnees

Joe Biden beloofde een vrouw als running mate - maar kiest hij ook voor een gekleurde?

Guy Van Vlierden

22 juni 2020

18u22

Joe Biden gaat de verkiezingen in met een vrouw als running mate. Dat heeft hij lang geleden beloofd. Door de actualiteit van de afgelopen weken neemt de druk ook toe om iemand met een getinte huidskleur te kiezen. Dan blijven er nog een stuk of vijf gegadigden over om misschien wel dubbele geschiedenis te schrijven.