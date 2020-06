Joe Biden (77) wint voorverkiezingen in zeven staten en stevent af op Democratische nominatie HAA

03 juni 2020

06u37

Bron: ANP, Bloomberg 0 Voormalig vicepresident Joe Biden (77) heeft de Democratische voorverkiezingen in zeven Amerikaanse staten gewonnen, waaronder Maryland, New Mexico en South Dakota.

Biden is daarmee weer een stap dichter bij de nominatie om het namens de Democraten tijdens de verkiezingen in november op te nemen tegen Republikein en huidig president Donald Trump (73).

Dat Biden won, is nauwelijks een verrassing. Al zijn tegenstanders staakten eerder al de strijd. Op de stembiljetten had hij nog concurrentie van voormalige kandidaat Bernie Sanders. Deze linkse senator is weliswaar uit de race, maar doet toch nog mee om op het partijcongres in augustus zo veel mogelijk invloed op de koers van de partij te hebben.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden plaats op 3 november.

