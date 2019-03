Joe Biden (76) blijft populairste Democraat in race om presidentschap in 2020 (als hij meedoet) KVDS

07 maart 2019

17u17

Bron: Gallup, The Hill 0 Als voormalig vicepresident Joe Biden (76) mee zou doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, zou hij de grote favoriet zijn bij de Democraten. Dat blijkt uit een nieuwe poll van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gallup.

Bronnen uit de entourage van Biden lieten eerder deze maand al aan nieuwssite The Hill weten dat hij “zo goed als zeker” mee zal doen aan de komende presidentsverkiezingen. Vorige week liet hij zelf optekenen dat hij in de “laatste rechte lijn” is om tot een beslissing te komen.

Rooskleurig

Mocht hij ervoor gaan, ziet de recentste peiling van Gallup er alvast rooskleurig uit voor Biden. 56 procent van de ondervraagde Amerikanen heeft een positief beeld van hem. Dat is iets minder dan de 61 procent die hij op zijn top in januari 2017 haalde, bij het einde van zijn ambtstermijn, maar het maakt hem nog altijd de favoriet. 32 procent heeft een negatief beeld van Biden.





De enige Democraat die hem enigszins kan bijhouden is senator Bernie Sanders uit Vermont. Die maakte op 16 februari bekend dat hij opnieuw een gooi doet naar het presidentschap. In september had nog 53 procent van de ondervraagde Amerikanen een positief beeld van hem. 38 procent heeft een negatief beeld van de politicus, die het vorige keer opnam tegen Hillary Clinton. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk: vijf van de andere Democraten die al aangaven dat ze meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen worden eerder negatief dan positief bekeken. Het gaat om Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar en Kirsten Gillibrand. Er zijn bij hen wel nog veel onbesliste kiezers, wat te maken kan hebben met het feit dat ze minder bekend zijn. (lees hieronder verder)

Ter vergelijking: maar 44 procent van de Amerikanen heeft een positief beeld van president Donald Trump, tegenover 56 procent die een negatief beeld heeft.

Met uitzondering van 2016 wint doorgaans de kandidaat met het positiefste imago. Volgens Gallup moet er in dat opzicht ook voldoende rekening worden gehouden met de nieuwscyclus. Die kan de manier waarop kandidaten worden gezien, sterk beïnvloeden. Het overkwam Hillary Clinton. Ze zat in 2015 nog in een soortgelijke positie als Biden, maar kwam in opspraak door de manier waarop ze met haar e-mails was omgegaan toen ze nog minister van Buitenlandse Zaken was.

De bevraging werd gedaan tussen 12 en 28 februari.