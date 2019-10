JK Rowling roept studenten wereldwijd op géén vrijwilligerswerk te doen in weeshuizen Harry Potter-auteur legt averechts effect van ‘weeshuistoerisme’ bloot Luc Beernaert

25 oktober 2019

17u03 5 Harry Potter-schrijfster JK Rowling roept studenten wereldwijd op geen vrijwilligerswerk te doen in weeshuizen. Rowling wijst erop dat ‘weeshuistoerisme’ gezinnen verscheurt en kindersmokkel in de hand werkt.

Tijdens het wereldforum One Young World in Londen, stelde de schrijfster en voorzitter van kinderrechtenorganisatie Lumos dat weeshuizen onherstelbare schade aanrichten en het misbruik van kinderen en gemeenschappen in stand houden. “Ondanks de beste bedoelingen, is het zo dat het bezoeken van en werken in weeshuizen een industrie in stand houdt die kinderen van hun ouders scheidt en ze in gevoelig maakt voor verwaarlozing en misbruik”, zei Rowling.

Miljoenenindustrie

Ze lanceerde eerder deze week een wereldwijde bewustmakingscampagne inzake weeshuistoerisme en vrijwilligerswerk, #HelpingNotHelping. Volgens haar organisatie Lumos bezoeken elk jaar tienduizenden vrijwilligers, toeristen en backpackers dergelijke kinderinstellingen waardoor ze een miljoenenindustrie steunen die kinderen blootstelt aan allerlei vormen van misbruik.

Je tijd en je energie zijn waardevol, gebruik ze verstandig en je zal de wereld verbeteren. Doe geen vrijwilligerswerk in weeshuizen maar onderzoek wat kinderen naar zulke instellingen drijft en besteed je tijd aan projecten die armoede aanpakken of gemeenschappen doeltreffend ondersteunen JK Rowling

Kinderen in weeshuizen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika lopen 500 keer meer risico op zelfdoding, 40 keer groter gevaar in criminele milieus te belanden en tien keer meer risico om in de prostitutie te verzeilen, stelt Lumos. De meeste vrijwilligers weten ook niet dat 80% van de 8 miljoen kinderen die momenteel in weeshuizen verblijven minstens één levende ouder hebben, zoals onderzoek van Lumos aan het licht bracht.

Rampzalig voor ontwikkeling kind

In 2017 voerde Better Care Network (BCN), een internationale organisatie die zich inzet om het leven van kinderen zonder voldoende ouderlijke zorg te verbeteren, de campagne ‘Stop Weeshuis Toerisme’. BCN wijst erop dat de leiding van weeshuizen kinderen onder valse voorwendselen naar hun weeshuis lokken. Kinderen leven er vaak onder slechte omstandigheden: spartaanse regimes, kinderarbeid en vaak ook kindermisbruik.

Buitenlandse verzorgers die komen en gaan maken het leven van de kinderen overigens niet beter, maar slechter. Kinderen zonder aanwezige ouders hechten zich snel aan degenen die voor ze zorgen. Wanneer er telkens iemand uit het buitenland plots in hun leven komt aanwaaien, een tijdje lief voor ze is en dan even snel weer verdwijnt is dat rampzalig voor hun ontwikkeling. Ze leren niet om langdurige relaties op te bouwen, krijgen weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld en daar ondervinden ze de rest van hun leven de gevolgen van.

Rowling adviseert studenten die in het buitenland vrijwilligerswerk willen verrichten eerst de instellingen waar ze dat willen doen onder de loep te nemen. “Plan je vrijwilligerswerk zorgvuldig en doordacht. Je tijd en je energie zijn waardevol, gebruik ze verstandig en je zal de wereld verbeteren. Doe geen vrijwilligerswerk in weeshuizen maar onderzoek wat kinderen naar zulke instellingen drijft en besteed je tijd aan projecten die armoede aanpakken of gemeenschappen doeltreffend ondersteunen.”