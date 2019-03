Jimmy Carter breekt record: oudste nog levende ex-president ooit LH

22 maart 2019

11u23

Bron: CNN 0 De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter heeft vandaag een record verbroken. Met zijn 94 jaar en 172 dagen is Carter de oudste nog levende ex-president ooit. Tot gisteren was dat record in handen van George H.W. Bush, die eind november 2018 overleed.

Bush senior overleed vorig jaar op 30 november, precies 94 jaar en 171 dagen na zijn geboorte. Carter breekt vandaag dus dat record. Daarnaast is de voormalige pindaboer uit de staat Georgia volgens CNN de allereerste Amerikaanse president ooit die in een ziekenhuis is geboren.

Vier jaar geleden zag het er echter niet goed voor de ex-president. Bij Carter, president van 1977 tot 1981, werd in augustus 2015 kanker vastgesteld aan de lever. Carter vreesde het ergste, want zowel zijn ouders, broer en beide zussen overleden aan de ziekte. Maar in december van dat jaar maakte hij bekend dat hij genezen was.

Een woordvoerster van de organisatie legt uit dat Jimmy en zijn vrouw Rosalynn (91) regelmatig gaan wandelen en zich houden aan een strikt en gezond dieet. “Beiden zijn vastbesloten om nog zo lang mogelijk van de wereld een betere plek te maken”, voegde ze eraan toe. “We zijn hen dankbaar voor hun levenslange dienst die miljoenen arme mensen in de wereld ten goede gekomen is.”

Nobelprijs

Na zijn presidentschap richtten Carter en zijn vrouw het Carter Center op, om vrede, democratie en gezondheid wereldwijd te bevorderen. Carter kreeg in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen om vreedzame oplossingen te vinden voor internationale conflicten en het bevorderen van democratie, mensenrechten en economische en sociale ontwikkeling. Carter won ook al drie Grammy’s.