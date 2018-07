Jim ondertekent contract aan voordeur. Dag later is hij volledige inboedel kwijt Karen Van Eyken

22 juli 2018

19u42

Bron: The Mirror, Huffington Post 2 De 66-jarige Jim Portesham verkocht zijn huis en stond op het punt te verhuizen. Toen hij aan de deur echter een contract ondertekende van een 'verhuisfirma', kwam hij in een nachtmerrie terecht.

Juridisch expert Dean Dunham die de onfortuinlijke Brit uit de stad St Helens bijstaat, waarschuwt in boulevardblad 'The Mirror' voor een onvoorstelbare truc van oplichters.

Jim Portesham had net zijn huis van de hand gedaan en wilde afgelopen april verhuizen. Nog geen dag later - toen het bord 'Verkocht' in zijn tuin stond te blinken - ging de bel. Een medewerker van een verhuisfirma stond voor de deur en deed hem een schitterend voorstel: iedereen die in april een verhuiscontract ondertekende, kreeg een korting van vijftig procent.

De Brit was in eerste instantie toch een beetje wantrouwig. Maar wat de medewerker vervolgens verkondigde, trok hem over de streep. "Wij zijn volledig verzekerd en op de dag van de verhuis storten we een borg van 5.000 pond (omgerekend 5.600 euro) op je rekening als een soort van 'veiligheidsmaatregel' in het geval we iets zouden breken", klonk het. Toen was Jim verkocht en tekende het contract.

Op de dag van de verhuis was het beloofde bedrag overgeschreven op zijn rekening. Alles leek in orde. Tot de verhuiswagen maar niet kwam opdagen op Jims nieuwe adres. Vier uur later legde hij klacht neer bij de politie. Na twee dagen liet de politie weten dat ze de bewuste verhuisfirma had gecontacteerd en dat die beweerde dat ze de hele inboedel had gekocht voor 5.000 pond. De onderneming liet het getekende contract zien en toonde een overschrijvingsbewijs.

Het contract dat Jim had ondertekend, was voor een huisopruiming en niet voor een verhuis. De politie luisterde naar het hele verhaal van Jim maar stelde dat dit geen criminele zaak was maar eerder het voorwerp van een civiele procedure. Juridisch expert Dean Dunham betwist dit en zegt dat Jim duidelijk het slachtoffer is geworden van fraude. Volgens de jurist die zijn belangen behartigt, is het laatste woord hierover nog niet gezegd.