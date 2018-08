Jihadistische groep publiceert video met Japanse en Italiaanse gijzelaars in Syrië KVE

01 augustus 2018

08u12

Bron: Belga 0 Een jihadistische groep heeft video's van twee gijzelaars gepubliceerd, een Japanner en een Italiaan, die de groep in Syrië vasthoudt. Dat meldt het gespecialiseerde instituut SITE, dat islamistische en extremistische groepen opvolgt.

De twee mannen, de onafhankelijke Japanse journalist Jumpei Yasuda en de Italiaan Alessandro Sandrini, zijn te zien op twee verschillende, maar gelijkaardige video's. Ze zitten geknield, dragen oranje kledij en worden bedreigd door gewapende mannen. SITE verduidelijkte niet welke jihadistische groep de video's publiceerde.

Videos Released of Italian and Japanese Captives in Syria https://t.co/MdWVymxM5I SITE Intel Group(@ siteintelgroup) link

De Japanse gijzelaar verdween midden 2015 in Syrië. In maart 2016 liet de Japanse overheid weten een video te bestuderen die op het internet was verspreid. Japanse media meldden dat de journalist in handen was gevallen van het Al-Nusra Front, dat banden heeft met terreurnetwerk Al Qaeda. Volgens SITE zegt Yasuda dat hij Koreaans is in de recent verspreidde video, maar drukt hij zich uit in het Japans. Hij zegt ook dat de video op 25 juli is opgenomen.

De Italiaanse gijzelaar zou in Turkije in oktober 2016 zijn ontvoerd en naar Syrië zijn gebracht. Hij zou afkomstig zijn van Brescia en ongeveer 32 jaar oud zijn, aldus Italiaanse media. In de video zegt hij dat die is opgenomen op 19 juli.