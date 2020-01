Jihadisten vallen Amerikaans-Keniaanse basis aan HAA ADN

05 januari 2020

10u22

Bron: DPA, ANP 2 Kenia Strijders van de Somalische terreurorganisatie al-Shabaab hebben deze ochtend een militaire basis in Kenia aangevallen. Dat meldt het Keniaanse leger. ‘Camp Simba’ wordt zowel door Keniaanse als Amerikaanse troepen gebruikt.

In een mededeling die al-Shabaab verspreidde, zegt de terreurgroep dat de aanval werd uitgevoerd door een "groep van elitesoldaten" die "de martelarenbrigade" wordt genoemd. Doelwit van de aanval was de militaire basis in Manda Bay, in de Lamu-archipel in het zuidoosten van het land.

“Amerikaanse kruistocht tegen islam”

Volgens al-Shabaab is de basis "een van de vele lanceerplatformen van de Amerikaanse kruistocht tegen de islam in de regio". De islamitische terreurgroep publiceerde een foto van gemaskerde militanten bij een brandend vliegtuig. Verder beweert de groep dat er Kenianen en Amerikanen zijn gedood en zeven vliegtuigen en drie voertuigen zijn vernietigd bij de aanval.



Het Keniaanse leger meldt dat de aanval rond 5.30 uur 's ochtends (3.30 uur Belgische tijd) plaatshad. De strijders van al-Shabaab werden daarbij "succesvol afgeslagen". Minstens vier terroristen kwamen om, luidt het. Er zijn ontploffingen gezien, vermoedelijk van brandstoftanks die in brand zijn gezet. Het leger zegt dat de branden onder controle zijn.

Al-Shabaab in buurland Somalië

De soennitische fundamentalisten van al-Shabaab strijden in Somalië al jaren om de macht. Sinds 2011 nemen ook Keniaanse troepen deel aan de strijd tegen de terreurgroep, waardoor de terreurorganisatie sindsdien ook regelmatig in Kenia aanslagen uitvoert.