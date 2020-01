Jihadisten richten bloedbad aan op Tsjaadmeer SVM

04 januari 2020

17u29

Bron: Belga 0 Op een eiland in het Tsjaadmeer -in het grensgebied tussen Tsjaad, Kameroen, Niger en Nigeria- zijn minstens vijftig mensen gedood. Vermoedelijk zit terreurgroep Boko Haram achter het bloedbad, laat een Kameroense functionaris weten.

Het bloedbad dateert al van 22 december, maar raakte pas een week later bekend door een overlevende. Volgens Ali Ramat, de burgemeester van de gemeente Darak in het noorden van Kameroen, waren de slachtoffers vooral vissers uit Kameroen, Tsjaad en Nigeria. De aanvallers kwamen met een gestolen boot vanuit Niger.

De jihadisten van Boko Haram zijn vooral in het noordoosten van Nigeria actief, maar voeren ook vaak aanslagen uit in de andere landen rond het Tsjaadmeer. Sinds 2009 hebben soennitische fundamentalisten die strijden voor de invoering van de sharia in de regio al tienduizenden mensen gedood. Ongeveer 2,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht wegens het geweld.