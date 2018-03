Jihadisten in Oost-Ghouta willen niet onderhandelen over evacuatie IVI

07 maart 2018

09u24

Bron: ANP 0 Strijders die zich Jaish al-Islam (Leger van de Islam) noemen hebben beklemtoond dat ze niet met Moskou over een vrijgeleide uit hun omsingelde enclave Oost-Ghouta willen onderhandelen. De jihadisten stellen dat ze het gebied blijven verdedigen.

Rusland heeft als steunpilaar van het regime van president Assad in Syrië voorgesteld dat 'de terroristen' met lichte bewapening en hun familie kunnen worden geëvacueerd. De strijders in het oosten van de stad Aleppo gingen in 2016 wel in op een soortgelijk Russisch aanbod. Zij zijn toen in bussen uit het belegerde stadsdeel naar een gebied gereden ten westen van de stad dat nog in handen van jihadisten was.

Oost-Ghouta wordt al jaren belegerd en is vooral in handen van de groep Jaish al-Islam. De laatste weken bombardeert het regime van Assad bijna dagelijks de regio. Sinds februari zijn al zeker 600 doden gevallen.