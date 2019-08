Jihadisten halen gevechtsvliegtuig van Syrische regering neer en nemen piloot gevangen SVM

14 augustus 2019

19u16

Bron: Belga 0 Jihadisten hebben in de provincie Idlib een gevechtsvliegtuig van het Syrische regime neergehaald en de piloot gevangengenomen. Dat deelt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) mee. Het is een eerste actie van dit soort sinds de militaire escalatie in het noordoosten van Syrië.

Volgens directeur Rami Abdel Rahmane van het SOHR is een Soechoi neergehaald toen die een zone overvloog ten oosten van Khan Cheikhoen, een belangrijke stad in het zuiden van de provincie Idlib. De piloot is nu in handen van de jihadisten van Hayat Tahrir al-Cham (de vroegere Syrische branche van al-Qaida; nvdr). Zij domineren nu de regio.

Het is volgens Rahmane de eerste keer dat opstandelingen een Syrisch vliegtuig neerhalen sinds het regime bijna dagelijks de provincie en delen van omliggende provincies bombardeert. Volgens het SOHR hebben deze bombardementen aan ongeveer 820 burgers het leven gekost en zijn meer dan 400.000 anderen ontheemd geraakt.

In de regio zijn meerdere rebellengroepen aanwezig die nog altijd ontsnappen aan de controle van het regime van president Bachar al-Assad, meer dan acht jaar na het uitbreken van het conflict. Volgens een akkoord van september 2018 moest er in de regio een "gedemilitariseerde zone" zijn. Maar de jihadisten weigeren zich terug te trekken. Sinds enkele dagen winnen de regeringstroepen terrein.