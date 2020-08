Jihadisten gijzelen honderden burgers in Nigeria SVM

19 augustus 2020

14u57

Bron: Belga 1 Strijders die vermoedelijk deel uitmaken van de Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap) zijn een stad in het noordoosten van Nigeria binnengevallen en hebben daar honderden mensen gegijzeld. Dat melden lokale bronnen aan AFP.

"Terroristen van Iswap namen dinsdagavond de controle over Kukawa (in de regio van het Tsjaadmeer; nvdr.) en gijzelden honderden burgers", aldus de leider van een burgermilitie. De gijzelaars waren net naar hun huizen teruggekeerd, nadat ze door het geweld twee jaar in een kamp hadden doorgebracht.



