Jihadist die zich afgelopen nacht opblies, was brein van dubbele aanslag tvc

03 juli 2019

15u18

Bron: Belga 0 De jihadist die zich afgelopen nacht opblies bij een operatie van de veiligheidstroepen in de omgeving van Tunis, was het "brein" van de dubbele zelfmoordaanslag van donderdag. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag gemeld.

"De terrorist Aymen Smiri had te maken met de dubbele zelfmoordaanslag van donderdag en onderzoek heeft aangetoond dat hij het brein van deze operaties was. Hij was een heel actieve en erg gevaarlijke leider", zei de woordvoerder van het ministerie, Sofiène Zaag.

Het onderzoek naar de dubbele aanslag in Tunis, die door IS (Islamitische Staat) werd opgeëist, "leidde naar deze 23-jarige persoon die in een wijk bij Cité Intilaka woonde", voegde Zaag eraan toe. "We hebben hem gelokaliseerd en zijn hem gevolgd totdat hij in het nauw zat in Cité Intilaka." De man activeerde een bommengordel op het moment dat hij door veiligheidstroepen beschoten werd.

De twee kamikazes van donderdag "zijn geïdentificeerd en een groot aantal verdachten is gearresteerd", zei de woordvoerder van het ministerie nog. Meer wou hij niet kwijt omdat het onderzoek "nog aan de gang" is.