Jihadist die vastzat tussen Griekenland en Turkije teruggestuurd naar VS LH

14 november 2019

13u59

Bron: Belga 0 Een Amerikaan die ervan verdacht wordt dat hij aan de zijde van terreurgroep IS heeft gevochten en al een paar dagen vastzat in het niemandsland tussen Griekenland en Turkije, zal uiteindelijk toch naar de VS teruggestuurd worden.

"De noodzakelijke procedures voor het terugsturen naar de VS van de buitenlandse terroristische strijder zijn opgestart. De Amerikaanse kant beloofde zijn terugkeer naar het land te aanvaarden en bezorgde hem een reisdocument", zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken aan staatsagentschap Anadolu.



Het individu, volgens Turkse media een Amerikaan van Jordaanse origine, werd maandag naar een grenspost met Griekenland gebracht in de provincie Edirne, in het noordwesten van Turkije. Bedoeling was hem uit te zetten. Maar de Griekse politie verbood hem de toegang tot het grondgebied. Hij zat daardoor geblokkeerd in de bufferzone aan de grens.

De verklaring van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken komt er na een onderonsje tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gisteren in Washington. Turkije begon maandag de uitzetting van vermoedelijke leden van IS die het gevangen houdt. De krant Hürriyet zegt dat Ankara in eerste instantie 959 personen wil uitzetten, onder wie 600 Irakezen en Syriërs. Een dertigtal zouden Europese burgers zijn. Ankara zegt dat het 1.500 vermoedelijke IS-leden vasthoudt, maar ook hun familieleden.

Meer over Turkije

politiek

VS

IS

Ankara

Griekenland