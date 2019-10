Jihadist die aanval plande op Belgische rechter opgepakt

10 oktober 2019

22u49

Bron: Belga

De gerechtelijke politie van Rijsel heeft vandaag een man aangehouden in de Noord-Franse stad Tourcoing. Hij maakte het voorwerp uit van een aangifte over een geradicaliseerde islambekeerling die een Belgische rechter met wie hij problemen had wilde aanvallen.