Jetsetter verantwoordelijk voor helft infecties Uruguay: “Mensen noemen mij een terroriste”

Ook het Zuid-Amerikaanse Uruguay is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Op een bevolking van nog geen 3,5 miljoen inwoners zijn inmiddels 110 besmettingen met de longziekte geconstateerd. Tientallen infecties zijn volgens de lokale pers direct terug te voeren op het bezoek van één vrouw aan een high-society bruiloft begin maart.

Het is onbetaalbaar voor de meeste Zuid-Amerikanen, maar de normaalste zaak voor de jetsetters van het continent: regelmatige snoep- en zakenreizen naar Miami of Europa. Maar door de uitbraak van het coronavirus moeten reizigers uit deze risicogebieden in quarantaine. Op naleving van de quarantaine werd vlak na de uitbraak echter amper toezicht gehouden, met alle gevolgen van dien.

Liever bruiloft dan binnen blijven

Hoewel ze zich niet helemaal lekker voelde, ging de Uruguayaanse modeontwerpster Carmela Hontou niet in zelf-isolatie toen ze op 7 maart landde op de luchthaven van hoofdstad Montevideo. Ze kwam dan wel uit risicogebied Madrid, maar diezelfde dag stond een voor Hontou zeer belangrijk evenement op de kalender: een society-bruiloft met meer dan 500 gasten uit binnen- en buitenland.

Op het feest, dat in een chique buitenwijk van hoofdstad Montevideo werd gehouden, heeft Hontou indertijd tenminste 44 personen besmet. Toen de infectie van Hontou bekend werd gemaakt, waren slechts 78 besmettingen gekend in Uruguay.

Geen “terroriste”

Hontou zit inmiddels thuis. Ze voelt zich naar eigen zeggen beter dan de dag na de bruiloft, toen ze voor het eerst koorts kreeg. Tijdens een interview met de Argentijnse nieuwssite Infobae klaagt ze echter over de reacties die ze ontvangt: “Mensen noemen me een terroriste, ze denken dat ik naar de bruiloft ging om het virus te verspreiden. Dat is niet waar.”

Toch zou Hontou volgens de Uruguayaanse pers strafbaar kunnen zijn vanwege het ‘verspreiden van besmettelijke ziekten’. Het is nog niet bekend of de Uruguayaanse ook daadwerkelijk is aangeklaagd.

Op medelijden hoeft de mode-ontwerpster niet te rekenen. Op sociale media wordt flink de spot met Hontou gedreven. Veel Uruguayanen vinden het gedrag van de socialite typerend voor het vermeende dedain dat de high society heeft voor de normen en wetten van het land.

Coronaboot

Ook in de Argentijnse media doken de afgelopen week talloze verhalen op van reizigers die de quarantaine probeerden te ontduiken. De lokale autoriteiten meldden alleen vrijdag al 600 arrestaties. Diezelfde avond werden 400 opvarenden van een Uruguayaanse ferry bij aankomst in de haven van Buenos Aires verplicht in quarantaine geplaatst, nadat bleek dat een 21-jarige opvarende besmet was met het coronavirus.

Hoewel de Argentijn (die in Europa op vakantie was geweest) zich bij aankomst in Uruguay enkele dagen daarvoor nog had laten testen, had de reiziger de uitslag van de test niet afgewacht. Binnen enkele uren circuleerden de privé-gegevens van de besmette reiziger op de sociale media.

