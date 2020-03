JetBlue bant levenslang passagier die pas na landing besmetting met coronavirus meedeelt Joeri Vlemings

13 maart 2020

10u53

Bron: CNN 6 De Amerikaanse lagekostenmaatschappij JetBlue weigert een klant de rest van zijn leven nog te vervoeren. De passagier had pas na de landing de crew op de hoogte gesteld dat hij besmet was met het coronavirus.

De man was woensdagavond van New York naar Florida gevlogen, terwijl hij nog aan het wachten was op de resultaten van zijn coronatest. Toen het vliegtuig in West Palm Beach in Florida aan de grond stond, liet hij de crew weten dat hij positief had getest op Covid-19. Hij had het nagelaten JetBlue op voorhand in te lichten over zijn toestand.

“Onaangename situatie”

Beelden van veiligheidscamera’s toonden waar de man overal was gepasseerd op de luchthaven en die plaatsen werden meteen grondig schoongemaakt, zo deelde de Port Authority of New York and New Jersey mee. De luchtvaartmaatschappij stuurde een verklaring uit: “Wat gisteravond gebeurd is, liet onze crewleden, klanten en personeel achter in een onaangename situatie, die makkelijk had kunnen worden vermeden. Daarom mag deze klant nooit meer vliegen met JetBlue.”

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention had de mensen opgeroepen om niet te reizen in het geval ze mogelijk besmet waren met het coronavirus of ze nog op de testresultaten aan het wachten waren.

Opvolging

De internationale luchthaven van Palm Beach is inmiddels weer helemaal operationeel. Een vleugel was door het incident tijdelijk afgesloten voor de schoonmaak.

Alle gezondheidsvoorschriften werden gevolgd. Passagiers die dicht bij de besmette medereiziger zaten, kregen richtlijnen mee voor de opvolging van hun medische toestand. De anderen mochten naar huis en kregen eveneens advies.

Volg hier de laatste ontwikkelingen in verband met het coronavirus in onze liveblog.