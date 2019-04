Jet Airways annuleert intercontinentale vluchten door financiële problemen AW

12 april 2019

10u31

Bron: Belga, ANP, Reuters 1 Jet Airways schrapt vandaag vrijwel alle vluchten van en naar Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerder van de Indiase maatschappij na berichtgeving door luchtvaartsite Up in the Sky. Verder worden alle intercontinentale vluchten geannuleerd omdat de luchtvaartmaatschappij nog maar 14 vliegtuigen in gebruik zou hebben.

De woordvoerster van Jet in Nederland benadrukt dat er vanaf Schiphol nog wel één vlucht naar India op de planning staat. Op de site van Schiphol staat vooralsnog dat deze vlucht is vertraagd. Up in the Sky, dat contact had met het hoofdkantoor in India, meldt dat ook deze vlucht is geschrapt.



Financiële problemen

De Indiase maatschappij verkeert al langer in financiële problemen. Eerder deze week ging een vliegtuig van Jet Airways op Schiphol aan de ketting. Om aan geld te komen werd de vloot eerder al ingekrompen, onder meer door huurcontracten van vliegtuigen te beëindigen. Verschillende leasemaatschappijen zouden nog geld van de maatschappij moeten krijgen. De schulden zouden inmiddels oplopen tot meer dan een miljard dollar.



Jet Airways maakte op 25 maart bekend dat oprichter Naresh Goyal was afgetreden als topman en de luchtvaartmaatschappij had verlaten als onderdeel van een reddingsoperatie.

KLM

Het Indiase bedrijf is een partner van het Nederlandse KLM en daardoor zou het kunnen dat ook vluchten van reizigers die via KLM hebben geboekt, worden verstoord. Als er gedupeerde KLM-reizigers zijn, dan zal de Nederlandse maatschappij er alles aan doen om ze via andere vluchten op de plaats van bestemming te krijgen.

Van Brussel naar Amsterdam

Jet Airways verruilde Brussel in 2016 voor Amsterdam als Europees bruggenhoofd. De komst van Jet Airways naar Schiphol legde de KLM geen windeieren, schreef luchtvaartnieuws.nl eind 2017. De Indiase partner zorgde toen dagelijks voor vijfhonderd passagiers extra voor het KLM-netwerk. Dat aantal groeide daarna tot 650 door dagelijkse vluchten op Bangalore.