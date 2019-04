Jet Airways annuleert alle vluchten door financiële problemen LH KV KG

17 april 2019

16u05

Bron: Belga, AD.nl 0 De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways annuleert voorlopig alle vluchten wegens financiële problemen. Het bedrijf kon geen akkoord bereiken met zijn schuldeisers over de nodige fondsen. Daardoor kan Jet Airways onder meer de brandstofkosten niet meer betalen.

Het doek valt nog niet definitief volgens Jet Airways, dat spreekt van het ‘tijdelijk’ staken van zijn vluchten. Het bedrijf geeft aan zo snel mogelijk weer te willen vliegen. Van een faillissementsaanvraag is nog geen sprake, aangezien er achter de schermen nog steeds wordt onderhandeld met potentiële investeerders. Of die gesprekken nog op tijd komen om Jet Airways te redden is de vraag. Bij een faillissement verliezen 23.000 mensen hun job.



Concurrentie

Jet Airways werd in 1992 opgericht als eerste private luchtvaartmaatschappij van India. De voorbije jaren kreeg het te maken met felle concurrentie van budgetvliegers als IndiGo en SpiceJet. Jet Airways heeft intussen voor meer dan een miljard dollar schulden. De maatschappij zou onder meer het personeel niet meer kunnen uitbetalen en aan andere verplichtingen kunnen voldoen.



Een consortium onder leiding van de Indiase staatsbank SBI nam vorige maand de controle over, maar was sindsdien tevergeefs op zoek naar een overnemer voor Jet Airways. De zoektocht naar een overnemer door SBI loopt tot 10 mei.

Op maandag had Jet Airways slechts 7 vliegtuigen in de lucht op een vloot van 115 toestellen. De maatschappij cancelde sinds eind vorige week al haar internationale vluchten, waardoor wereldwijd duizenden passagiers strandden.

Jet Airways vloog tussen 2007 en 2016 op Brussels Airport, maar ruilde Brussel eind begin 2016 in voor Amsterdam.

Problemen luchtvaart

Jet Airways is niet de enige luchtvaartmaatschappij die het zwaar heeft. Onlangs ging Wow Air al onderuit. Daarvoor moesten het Belgische VLM, het Duitse Germania en de Britse Flybmi moesten de deuren sluiten. Ook Norwegian, dat tegen stuntprijzen vliegt tussen Schiphol en de VS, zou in zwaar verkeren.

Vorig jaar oktober ging het IJslandse Primera Air over de kop. Het Cypriotische Cobalt Aero zakte eveneens door zijn hoeven. Een jaar eerder, in 2017, werd de stekker al getrokken uit Air Berlin en het Britse Monarch. De felle concurrentie in de luchtvaartsector en de stijgende kerosineprijs eisen hun tol. Het verschil met grote luchtvaartmaatschappijen is dat die hun brandstofbehoefte vooraf inkopen, wat ze minder kwetsbaar maakt voor prijsschommelingen.