Jesse (19) overleefde als enige van zijn familie vulkaanuitbarsting, alleen weet hij dat zelf nog niet KVE

17 december 2019

12u07

Bron: New Zealand Herald, News.com.au 0 Jesse Langford heeft als enige van zijn gezin de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland overleefd. Maar dat tragische nieuws heeft niemand hem tot nog toe kunnen vertellen want de 19-jarige Australische jongen ligt in coma. Zijn ouders Anthony (51) en Kristine (45) kwamen onmiddellijk om tijdens het natuurgeweld. Het lichaam van zijn jongere zus Winona (17) is nog niet geborgen.

Jesse heeft op meer dan 80 procent van zijn lichaam brandwonden. Hij is ondertussen overgevlogen naar een ziekenhuis in Sydney waar hij nog altijd in coma ligt. Daar heeft hij al bezoek gekregen van verwanten, zo weten Australische media. De student vecht voor zijn leven en indien hij het haalt, wacht hem verschrikkelijk nieuws.

Zijn ouders Anthony (51) en Kristine (45) hebben de vulkaanuitbarsting niet overleefd. Het lichaam van zijn zus Winona is nog niet gevonden. De zoektocht naar haar lichaam en dat van een nieuw-Zeelandse gids duurt voort. Mogelijk bevinden de lichamen zich onder water voor de kust van het vulkanische eiland. Slechte weersomstandigheden maken het moeilijk om de lichamen te bergen. Een helikopter moest vandaag onverrichter zake terugkeren naar de basis wegens hevige rukwinden. Ook gespecialiseerde duikers konden vooralsnog geen succes boeken.

Op het moment van de uitbarsting bevonden er zich 47 mensen, waaronder 28 Australiërs, op het eiland. Ondertussen zijn de achttien dodelijke slachtoffers allemaal geïdentificeerd. “Het identificatieproces van de slachtoffers is nu afgelopen”, aldus de politie in een persbericht, na de identificatie van twee personen, de Australische Winona Langford en Nieuw-Zeelander Hayden Marshall-Inman, van wie de lichamen nog steeds niet zijn teruggevonden.

Zeventien mensen bevinden zich nog op intensieve zorgen in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië, waar ze worden verzorgd voor ernstige brandwonden.

Van de 18 dodelijke slachtoffers waren er 13 afkomstig van Australië. Drie anderen waren Amerikanen die in Australië leefden en twee anderen waren Nieuw-Zeelandse toeristische gidsen.

De autoriteiten onderzoeken nu waarom reisagentschappen toeristen naar het eiland konden brengen, terwijl het dreigingsniveau voor een vulkaanuitbarsting enkele dagen eerder was verhoogd. Volgens premier Jacinda Ardern kan dat onderzoek tot een jaar duren.

