Jeruzalem bouwt een immense ondergrondse stad voor haar doden FT

15u34 2 EPA De doden komen in nissen in de muur te liggen. Elk graf is 70 centimeter breed. Jeruzalem heeft te weinig plaats om haar doden te begraven en dus wordt een gigantische ondergrondse stad gebouwd met liefst 22.000 graven. Eind dit jaar zullen de eerste gevuld worden.

Het is een hallucinant zicht: muren vol gaten, gebouwd onder de huidige begraafplaats Har MaMenuchot, het grootste kerkhof van Jeruzalem. Dat ligt intussen overvol en dus moest er wel een oplossing komen. Oorzaak: niet zozeer de bevolkingsgroei, wel het feit dat crematies in het land ongebruikelijk zijn en er dus stilaan te weinig grond is om de doden te begraven.

De "ondergrondse stad voor de doden", zoals ze wordt genoemd, zal plaats bieden aan liefst 22.000 extra graven, elk 70 centimeter breed en 2,10 meter diep. Het ontwerp is gebaseerd op begraafplaatsen uit de oudheid, toen overledenen ook in holtes en nissen in muren werden gestoken. Met een lift wordt de nieuwe begraafplaats verbonden met de oude. De verschillende tunnels zijn samen 1,5 kilometer lang en 15 meter breed. De holte die gegraven wordt, is daarnaast even diep als de schacht van een gebouw met liefst zestien verdiepingen. Verwacht wordt dat het nog goed vijf jaar duurt vooraleer het hele project is afgerond, maar de eerste doden komen er eind dit jaar wel al te liggen.

EPA De schacht is even diep als een flatgebouw dat zestien verdiepingen telt.

EPA De ingang van de nieuwe, ondergrondse begraafplaats.

EPA