Jeroen Krabbé weigerde als Sinterklaas kogelvrije vest te dragen bij intrede in Amsterdam

06 december 2019

De Nederlandse acteur Jeroen Krabbé weigerde een kogelvrije vest te dragen toen hij de rol van Sinterklaas vertolkte tijdens de intocht in Amsterdam. Dat zegt de acteur, die gisteren zijn 75ste verjaardag vierde, in een interview met het AD

“Ik stopte omdat ik te druk was, het had niks met dat Pietengedoe te maken,” aldus Krabbé. “Eén keer wilde ik al eerder stoppen toen me werd geadviseerd een kogelvrij vest te dragen bij de intocht. Als fucking Sinterklaas dus! Toen zei ik: dan sterf ik maar in het zadel. Hallo, het is een kinderfeest! Ik ben echt niet zo moedig, maar niemand schiet Sinterklaas dood.”

Krabbé ergert zich aan de ‘domme vasthoudendheid’ van de tegenstanders van Zwarte Piet. “Wij, het organisatiecomité, wilden de Pieten geleidelijk verkleuren. Maar daar hadden ze geen fuck mee te maken. Ze keerden mij op de Dam de rug toe. Maar hun kinderen stonden blij ‘Piet, Piet, Piet’ te roepen.”

Krabbé trad tien jaar lang, van 2009 tot vorig jaar, op als Sinterklaas in Amsterdam. Hij noemt die rol ‘een hoogtepunt in mijn leven’. “Honderdduizenden blije mensen die allemaal een hand van Sinterklaas wilden. Oude Amsterdammers, Chinezen, zwarte mensen, Joden, moslima’s die van hun geloof geen man de hand mogen schudden… Laat staan een katholieke bisschop. Het ontroerde mij, elk jaar.”

Komend voorjaar zendt AvroTros het vierde deel uit van een tv-serie waarin Krabbé in de voetsporen van beroemde kunstenaars treedt. Na Van Gogh, Picasso en Gauguin brengt hij nu leven en werk van Marc Chagall in beeld. “Mijn vader was gek van Chagall. Hij nam me in 1956 mee naar diens tentoonstelling in Amsterdam. Toen we thuiskwamen, maakte ik meteen een vis. Mijn vader zei later: Jeroen ging tekenen en hield nooit meer op.”