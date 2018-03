Jeremy Meeks werd beroemd toen zijn mugshot viraal ging. Hij heeft nu miljardairsdochter aan de haak geslagen en zou zich met haar willen verloven KVDS

28 maart 2018

12u42

Bron: The Mirror, Los Angeles Times, Vogue, The Times of Israel 76 Kent u Jeremy Meeks (34) nog? De knappe crimineel die wereldberoemd werd toen een mugshot van hem viraal ging en die na zijn celstraffen voor autodiefstal en verboden wapenbezit een carrière als model begon? Wel, hij doet het niet slecht. Ook niet op amoureus vlak, want hij begon een relatie met de dochter van een miljardair en zou vorige week gespot zijn toen hij een verlovingsring ging kopen. Volgens Amerikaanse media zou zijn vriendin Chloe Green (27) zelfs zwanger zijn.

Green is de dochter van miljardair Sir Philip Green (66), de topman van Arcadia Group, dat onder meer modemerk Topshop in zijn portefeuille heeft. Haar vader zou aanvankelijk niet achter de relatie hebben gestaan en daar had hij zo zijn redenen voor. Meeks toonde zich in het verleden immers geen doetje.

Wapenbezit

Zo werd hij in 2015 veroordeeld tot twee jaar cel voor verboden wapenbezit. Hij was betrapt met een semiautomatisch geweer en twee magazijnen en de politie beschuldigde hem ervan lid te zijn van de beruchte bende Northside Gangster Crips, die zelfs bij moord betrokken was. Hij moest ook een ontwenningskuur volgen. Hij was eerder ook al tot twee jaar cel veroordeeld voor autodiefstal en liet een traan op zijn jukbeen tatoeëren “omdat hij dingen gedaan had in het verleden waar hij niet trots op was”, zo verklaarde hij zelf. (lees hieronder verder)

De man werd wereldberoemd toen een mugshot van hem viraal ging in 2014. Die was op Facebook gepost door de politie van het Amerikaanse Stockton en verzamelde in geen tijd meer dan 50.000 likes. Vrouwen van over de hele wereld startten Facebookgroepen voor hem en stuurden hem berichten met de belofte dat ze hem zouden helpen om op borg vrij te komen, een borg die op 1 miljoen dollar was vastgelegd. Er werden hem ook modellencontracten toegestuurd.

New York Fashion Week

Na zijn vrijlating leek hij zich te herpakken en in februari vorig jaar liep hij zijn eerste modeshow tijdens de New York Fashion Week. Hij verscheen ook in het bekende modemagazine Vogue. Daarna was hij ook te zien op de Milan Fashion Week en in een campagne van zonnebrillenmerk Carolina Lemke, dat deels eigendom is van het Israëlische supermodel Bar Refaeli. (lees hieronder verder)

Ook op amoureus vlak begon hij een nieuw hoofdstuk. Vorige zomer werd hij voor het eerst gespot met miljardairsdochter Chloe Green. De twee zouden elkaar leren kennen hebben op het filmfestival van Cannes in mei vorig jaar en waren aan het kussen op een jacht in Turkije. Ondanks het feit dat Meeks nog altijd getrouwd was met zijn vrouw Melissa, met wie hij een zoon heeft. (lees hieronder verder)

Melissa getuigde in tranen tijdens het programma This Morning op de Britse zender itv over hoe ze de relatie ontdekte via de media. “We zijn acht of negen jaar getrouwd en ik zie hem enorm graag. Nog altijd. Het is niet makkelijk voor me. Ik wou dat ik nog altijd een echtgenoot had om bij thuis te komen”, zuchtte ze. Waarna ze toch de echtscheidingspapieren indiende.

Exclusieve winkelstraat

Intussen zijn de twee officieel gescheiden en vorige week zou Meeks gespot zijn terwijl hij op zoek ging naar verlovingsringen voor zijn nieuwe liefde in de exclusieve winkelstraat Rodeo Drive in Los Angeles. Dat deed hij samen met de beste vriendin van Chloe, Vas Morgan. Ze keken onder meer naar de ringen in de etalage van Peter Marco Extraordinary Jewels Of Beverly Hills. (lees hieronder verder)

En er zou nog meer aan de hand zijn. Verschillende bronnen bevestigden aan het Amerikaanse blad US Weekly dat Chloe zwanger zou zijn van hun eerste kind. “Chloe wil zo snel mogelijk zwanger worden”, vertelde een bron afgelopen weekend ook al aan de Daily Mail. “Ze is al gestopt met drinken. En haar ouders hebben onlangs een bocht van 180 graden gemaakt in hun houding tegenover Jeremy. Ze hebben hem intussen omarmd als een van de Greens. Ze hebben zich erbij neergelegd dat hij voor altijd een deel zal zijn van hun leven.”

"Gezegend"

Enkele weken geleden postte Meeks op Instagram al een bericht waarin hij vertelde hoe “gezegend” hij is met Chloe. “Gelukkige verjaardag, liefste. Ik ben zo gezegend dat ik je in mijn leven heb.” Chloe had eerder ook een soortgelijk bericht gepost: “We hebben al de wereld gezien samen, de mooiste herinneringen gemaakt, gelachen en gewoon van elke seconden van het leven genoten. En dit is nog maar het begin. … Ik hou van je.”