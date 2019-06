Jeremy Hunt wil desnoods een no-deal-brexit FVI

30 juni 2019

12u53

Bron: ANP 0 Als er begin van de maand oktober geen uitzicht is op een akkoord in het Britse parlement over de brexit, dan is Jeremy Hunt bereid om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal uit de Europese Unie te halen.

Dat zei de conservatieve politicus, die met Boris Johnson in de race is om het premierschap van Theresa May over te nemen, in een interview met BBC TV. "Het is mijn democratische plicht om de brexit op tijd te realiseren", aldus de huidige minister van Buitenlandse Zaken van het VK. "We stappen er sowieso 31 oktober uit." We zegde hij toe in dat geval het bedrijfsleven te ondersteunen.

"Het verschil tussen mij en Boris Johnson is niet zo groot als de mensen zeggen", vertelde hij. Wel voegde Hunt toe dat een no-deal-brexit ertoe zal leiden dat bepaalde toegezegde uitgaven van de overheid moeten worden uitgesteld.