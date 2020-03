Jeremy Corbyn zwaait af als oppositieleider in Brits Lagerhuis ADN

25 maart 2020

17u10

Bron: Belga 0 Labour-leider Jeremy Corbyn maakte woensdag voor de laatste keer zijn opwachting in het Britse Lagerhuis als leider van de oppositie. Zijn opvolger treedt pas in april aan, maar de parlementsleden zijn sinds vandaag in vervroegd Paasreces door de coronacrisis.

Labour deed het eind vorig jaar bijzonder slecht in de vervroegde Britse parlementsverkiezingen. Terwijl premier Boris Johnson met zijn Tories vlot een absolute meerderheid haalde in het Lagerhuis, leden Jeremy Corbyn en co de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1935. Corbyn kondigde meteen aan zijn partij niet meer te zullen leiden in een volgende verkiezingscampagne.

De interne verkiezingen om zijn opvolger aan te duiden werden een maand geleden officieel afgetrapt. Op 4 april kennen we de nieuwe Labour-leider, maar Corbyn maakte woensdag al voor het laatst zijn opwachting in het Britse Lagerhuis na er meer dan vier jaar oppositieleider te zijn geweest. Het parlement gaat een week vroeger dan gepland in Paasreces omwille van het coronavirus.

“Mijn stem zal niet verstillen”

In zijn laatste tussenkomst benadrukte Corbyn dat hij geen afscheid neemt van de actieve politiek. "Mijn stem zal niet verstillen. Ik zal er zijn, ik zal campagne voeren, ik zal argumenten op tafel leggen en ik zal rechtvaardigheid blijven eisen voor de mensen in dit land en in de rest van de wereld", zei hij.

Het Britse parlement komt ten vroegste op 21 april opnieuw samen. Labour wordt dan geleid door Keir Starmer, Lisa Nandy of Rebecca Long-Bailey. De 57-jarige jurist Starmer geldt als favoriet.