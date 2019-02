Jeremy Corbyn (Labour): “We gaan actief tweede referendum over brexit steunen” KVDS

27 februari 2019

22u50

Bron: Belga 0 Labour, de grootste oppositiepartij in het Britse parlement, gaat actief een tweede referendum over de brexit steunen. Dat heeft Labour-leider Jeremy Corbyn vanavond aangekondigd nadat zijn brexit-plannen werden weggestemd in het parlement.

“Om een beschadigende brexit van de Conservatieven te vermijden of een rampzalige ‘no deal’, gaan we een tweede referendum actief steunen”, zei Corbyn nadien. “We gaan ons ook blijven uitspreken voor andere beschikbare opties om deze uitkomsten te vermijden, met inbegrip van een nauwe economische relatie , gebaseerd op ons plan, of een nieuwe algemene verkiezing.”

Vertrekdeal

Labour had eerder al aangekondigd een amendement voor een tweede referendum te steunen als hun plan weggestemd zou worden. De Britse bevolking zou daarbij twee opties voorgeschoteld krijgen: of het parlement keurt “een geloofwaardige vertrekdeal” goed, of het Verenigd Koninkrijk blijft in de EU.





Corbyn staat al langer onder druk van zijn EU-gezinde partijgenoten, die willen dat hij zijn volle gewicht achter een tweede referendum gooit.





In het amendement van Corbyn dat woensdag werd weggestemd met een verschil van 83 stemmen stond onder meer dat Groot-Brittannië een deel moet blijven van de douane-unie met de EU na de brexit.

Nadat Corbyns amendement werd weggestemd, werd een amendement goedgekeurd dat het Britse Lagerhuis laat stemmen over een mogelijk uitstel van de brexit als er tegen 12 maart geen goedgekeurd echtscheidingsakkoord met de Europese Unie op tafel ligt.