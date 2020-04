Jens Stoltenberg: “NAVO-landen moeten minder afhankelijk zijn van buitenland” JG

14 april 2020

16u24

Bron: Belga 0 De NAVO-lidstaten moeten op nationaal niveau voorraden met gezondheidsmateriaal aanleggen en een te grote afhankelijkheid van het buitenland voor de bevoorrading vermijden. Daartoe heeft de secretaris-generaal van de militaire alliantie, Jens Stoltenberg, dinsdag opgeroepen. Woensdag vergaderen de ministers van Defensie van de lidstaten via teleconferentie over de pandemie van het coronavirus. Ze zullen de acties van de lidstaten bespreken en volgende stappen beslissen.

"We moeten lessen trekken uit deze crisis en de volgende beter voorbereiden", aldus de topman tijdens een virtuele persconferentie op de Brusselse hoofdzetel van de verdragsorganisatie. Stoltenberg wees op de noodzaak om nationale voorraden aan te leggen met medisch materiaal en medische producten. Ook stelde hij voor om in eigen land te produceren, om zo te vermijden te afhankelijk te worden van landen buiten de alliantie.

Stoltenberg erkende ook dat de coronacrisis economische gevolgen zal hebben. "De groei en de publieke uitgaven zijn geraakt", zei hij. Wel is het volgens hem nog te vroeg om uitspraken te doen over de mogelijke impact op het engagement van de lidstaten om 2 procent van het bbp uit te geven aan defensie tegen 2024. Momenteel focussen de lidstaten zich volgens de NAVO-baas op de onmiddellijke uitdagingen, op de middelen om mensenlevens te redden.

Volgens de secretaris-generaal leveren de legers van de lidstaten een essentiële steun aan de civiele reactie op de crisis. Hij gaf ook verschillende voorbeelden van steun die de verschillende bondgenoten elkaar onderling aanbieden. Hij herhaalde ook nog eens dat de huidige gezondheidscrisis niet mag uitmonden in een veiligheidscrisis. "Dit zal verreikende gevolgen hebben voor hoe we nadenken over veiligheid en nationale weerbaarheid", aldus Stoltenberg.

Verdeeldheid

De ministers zullen woensdag dan ook bespreken hoe de NAVO de missies en operaties tijdens de pandemie in stand kan houden. Ook zullen ze het hebben over desinformatie. “Zo probeerden landen en andere actoren misbruik te maken van de pandemie om valse en schadelijke verhalen te verspreiden en verdeeldheid tussen ons te zaaien", aldus Stoltenberg.

De topman beklemtoonde ook nog dat de bedreigingen en uitdagingen voor de verdragsorganisatie nog steeds bestaan. Daarbij had hij het onder meer over de Russische militaire aanwezigheid aan de grenzen van de NAVO-landen en in de Zwarte Zee.