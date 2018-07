Jenny (46) schreef vlak voor haar dood aangrijpende afscheidsbrief: "Als jullie dit lezen, ben ik gestorven" TTR

21 juli 2018

09u02

Bron: The Sun 0 Een 46-jarige vrouw uit Wallsend in Engeland heeft net voor haar dood een ontroerende brief geschreven. Ze wil zo de wereld insturen dat mensen meer moeten genieten van het leven. In haar brief neemt ze ook afscheid van haar partner Scott, ouders en kinderen Molly en Jack. De familie van de pas overleden Jenny Thirlaway deelde na haar dood haar brief op Facebook.

Jenny Thirlaway stierf dinsdag op 46-jarige leeftijd. Vorig jaar werd bij de Britse darmkanker vastgesteld. De vrouw startte op Facebook een pagina waar mensen haar strijd tegen de ziekte konden volgen. Zo wilde ze anderen in een gelijkaardige situatie inspireren om de moed nooit op te geven. Op dinsdag verscheen de laatste post van Jenny, die op haar sterfbed aan haar familie had gevraagd om de ontroerende woorden online te plaatsen.

"Als jullie dit lezen, betekent het dat ik gestorven ben", zo start Jenny haar aangrijpende brief. "Bedankt om deze reis samen met me te maken. Jullie hebben op de een of andere manier allemaal het verschil gemaakt en daar ben ik erg dankbaar voor", klinkt het.

Vervolgens richt ze zich rechtstreeks tot haar man Scott, "haar ongelooflijke wederhelft". "Bedankt om aan mijn zijde te staan, om me geduldig, nederig en waardig te leren zijn. Je hebt geen idee hoe hard ik je zal missen. Ik weet 100% met mijn hart, hoofd en ziel dat onze kinderen veilig zullen zijn bij jou als vader."

Daarna bedankt Jenny haar ouders. "Bedankt voor alles wat jullie voor me hebben gedaan. Jullie hebben me veel geleerd en de laatste weken waren extra speciaal. Molly en Jack hebben geluk dat ze jullie in hun leven hebben."

"Ik heb tijdens deze reis geweldige mensen ontmoet met hun persoonlijke verhalen", gaat ze verder in haar brief. "Door jullie ben ik een andere vrouw geworden dan toen ik deze blog startte. Op een positieve manier. Bedankt daarvoor."

Op het einde van de brief wil Jenny iedereen aanzetten om een goede daad te doen en te genieten van het leven. "Ik wil jullie vandaag drie dingen vragen. 1. Ga naar buiten en doe iets liefs voor iemand. Kies iemand uit die je niet kent. 2. Aan alle vrouwen, rode lippen zijn echt 'een must'. 3. Ga naar een café en bestel een amaretto. Breng een toast uit op liefde, vriendelijkheid, vriendschap en plezier."