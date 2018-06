Jennifer springt in zwembad om jongetje van verdrinking te redden. Dan ziet ze nog een lichaam en raakt in paniek Karen Van Eyken

11 juni 2018

08u31

Bron: Miami Herald, WTHR 136 Jennifer Potter rijdt samen met een collega in een golfkarretje op het domein van een appartementencomplex in Indianapolis in de Amerikaanse staat Indiana wanneer ze geroep hoort uit het zwembad. Een jongetje blijkt in moeilijkheden te zijn in het diepe gedeelte. Maar niet alleen hij. "Toen panikeerde ik wel even", vertelt Jennifer.

Het incident heeft zich vorige woensdag afgespeeld. "Ik weet niet hoe ik het gedaan heb", zegt de 35-jarige syndicus. "Ik heb er niet over nagedacht en zou sowieso iedereen helpen als ik kon."

En dat is ook wat ze die woensdag heeft gedaan. Zonder aarzelen springt ze uit het karretje, schopt al lopend haar schoenen uit en maakt haar zakken leeg vooraleer ze in het water duikt.

"Het leek wel een eeuwigheid te duren eer ik bij het zwembad was", verklaart ze. Maar dan merkt ze dat het jongetje niet de enige is die in de problemen is gekomen. Onder het driejarige kind ziet ze nog een lichaam. Het blijkt zijn zwangere moeder te zijn die de kleuter zo veel mogelijk boven water probeert te houden.

Opnieuw een kloppend hartje

"Toen ik dat zag, raakte ik wel wat in paniek. Daar ga ik niet over liegen", zegt de syndicus. Jennifer besluit om eerst het kind te redden. Ze brengt hem naar de kant en slaagt er vervolgens in om ook de zwangere vrouw te redden. Een ongelofelijke krachttoer!

Tot slot worden de hulpdiensten verwittigd. Na een minuut heeft het 3-jarige jongetje opnieuw een hartslag. De zwangere moeder en haar kind worden naar het ziekenhuis gevoerd. Ze stellen het nu goed.

Volgens getuigen was het duo rond het zwembad aan het wandelen toen het jongetje in het water viel en zijn moeder achter hem aan dook. "Jennifer heeft drie levens gered", heeft Rita Reith van de hulpdiensten verklaard.

"Ik volgde gewoon mijn instinct", zegt de bescheiden syndicus daar zelf over. "Het heeft gewoon zo moeten zijn. Ik zou het zo opnieuw doen", besluit de heldin.