Jennifer en Tasha waren vijf maanden vermist op zee. Dit is hun verhaal Tine Kintaert

11u09

Bron: Guardian/Time Magazine 0 AP Jennifer Appel (links) en Tasha Fuiava. Toen een Taiwanees vissersbootje deze week op zo'n 900 kilometer voor de kust van Japan de 'Sea Nymph' spotte, betekende dat voor Jennifer Appel and Tasha Fuiava het einde van een lange nachtmerrie. De dames dreven samen met hun twee honden vijf maanden rond in de Stille Oceaan, en overleefden woeste zeestormen en hongerige haaien.

Het oorspronkelijke plan was om van Hawaii naar Tahiti te varen, vertelden de vriendinnen eergisteren vanop het Amerikaanse marineschip dat hen uiteindelijk redde. Ze deden dat met een boot van ongeveer 15 meter lengte. Appel was een doorwinterde zeilster rond de Hawaïaanse eilanden, maar had nog nooit een oceaan overgestoken. Haar vriendin Tasha had zelfs nog nooit gezeild.

"Ik was de reis, die normaal drie weken zou duren, al twee jaar aan het plannen", aldus Appel. Toch geeft ze toe dat ze misschien niet zo voorbereid was als zou moeten. "Ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon, en wat er onderweg allemaal kon gebeuren."

Zware stormen

In mei vertrokken ze uiteindelijk met hun twee honden, Valentine en Zeus. Het liep bijna onmiddellijk fout. Ze kwamen in een zware storm terecht, die twee dagen duurde en golven van meer dan 7 meter hoogte veroorzaakte. Hun motor verzoop, hun mast raakte beschadigd, en de dames raakten elke manier om te navigeren kwijt.

AP

De volgende maanden dobberde het zeilschip hulpeloos rond in de oceaan en dreef duizenden kilometers af van hun oorspronkelijke bestemming. Hun radio-oproepen om hulp en het afschieten van lichtkogels leverden niets op. Ze kregen te maken met de moeilijkste omstandigheden. "Vooral haaien", klinkt het. "We werden twee keer echt aangevallen. Op een bepaald moment cirkelden zeven haaien rond onze boot, die met hun staart tegen de romp aansloegen. Het was verschrikkelijk. We hadden gewoon geluk dat het materiaal sterk genoeg was om hun aanval te weerstaan."

Hondenvoer

Gelukkig hadden de twee wel voldoende droog voedsel ingepakt. "Dat heeft ons gered. In Hawaii vertellen zeilers je altijd dat je zo veel mogelijk moet meenemen tijdens je tochten. Als je een maand wegblijft, neem dan eten mee voor zes. Je weet immers maar nooit... Wij gingen eigenlijk zes maanden rondvaren, dus had ik voor een jaar eten gepland." Toen ze gered werden, was 90 procent daarvan echter al verorberd. "Onze honden gingen veel sneller door hun voer heen dan verwacht. Gelukkig vonden ze ons eten ook erg lekker."

AP

Het was echter niet allemaal kommer en kwel gedurende de vijf maanden op zee. "Er waren ook mooie momenten", vindt Tasha. "Bijvoorbeeld toen Appel onze waterzuiveringsinstallatie, die stuk was, kon fiksen. We hadden maar een paar liter drinkbaar water over op dat moment. En we hebben ook enorm veel geleerd over zeilen en de oceaan."

De Sea Nymph is volgens de marine niet meer geschikt om te varen, maar Appel hoopt toch dat ze de boot ooit kan recupereren. Ze wil ondanks alle ontberingen opnieuw uitvaren. "We moeten toch allemaal sterven. Dan kan je het evengoed de dingen doen die je leuk vindt, nietwaar?"

AP

AP

AP