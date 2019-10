Jennifer Arcuri praat voor het eerst over relatie met Boris Johnson maar weigert te zeggen hoe intiem die precies was KVDS

07 oktober 2019

12u52

Bron: Good Morning Britain, Sky News 1 Buitenland Jennifer Arcuri (34) – de Amerikaanse onderneemster met wie de Britse premier Boris Johnson meer dan bevriend zou zijn geweest en die overheidsgeld en gunsten van hem gekregen zou hebben – heeft voor het eerst een interview gegeven. In Good Morning Britain op de Britse zender ITV gaf ze toe dat hij “een hele goed vriend” was en haar “vijf, tien, een handvol keren” had bezocht op kantoor en bij haar thuis toen hij nog burgemeester van Londen was, maar ze weigerde te antwoorden op vragen of ze een intieme relatie hadden gehad: “Dat zijn niemands zaken.”

Arcuri vertelde dat zij en Johnson geprobeerd hadden om samen iets te gaan eten of drinken in een publieke zaak, maar dat ze te veel lastig werden gevallen. Daarom bood ze hem aan om haar op te zoeken op haar kantoor. Arcuri – die Johnson in haar telefoon had opgeslagen als ‘Alex De Grote’ – zei ook dat ze elkaar hadden leren appreciëren door hun gemeenschappelijke voorliefde voor de klassieke literatuur.

Paaldanspaal

Een opmerkelijke passage in het interview ging over een paaldanspaal in de woonkamer van haar Londense huis. De zakenvrouw bevestigde dat Johnson haar gevraagd had “om hem een paar dingen te laten zien” aan de paal. Volgens haar was het niet meer dan een manier om het gesprek op gang te brengen en zouden ze er af en toe grapjes over hebben gemaakt.





Op vragen of ze een intieme relatie hadden gehad, wilde ze niet antwoorden. Volgens The Sunday Times zou ze nochtans aan vier vrienden hebben toevertrouwd dat ze een affaire hadden gehad tijdens de periode dat hij nog burgemeester van Londen was. “Die mensen zijn mijn vrienden niet”, was haar enige antwoord daarop vanmorgen. (lees hieronder verder)

Ze ontkende verder dat ze Johnson ooit rechtstreeks om geld vroeg. “Denk je dat ik zijn tijd daar echt mee zou verspillen”, was het antwoord.

Volgens The Sunday Times zou Arcuri 126.000 pond – meer dan 140.000 euro – aan overheidsgeld hebben gekregen. Daarbij dient wel gezegd te worden dat zeker 115.000 euro daarvan via ministeries en subsidiepotten kwam waarover Johnsons eigenlijk niets te zeggen had.

Gratis

Johnson zou ook zeker vier keer gratis gesproken hebben voor een bedrijf van Arcuri (Innotech), terwijl hij daar normaal veel geld voor vroeg. Ze zou ook drie keer mee gemogen hebben op buitenlandse handelsmissie met Johnson, terwijl ze daar eigenlijk niet voor in aanmerking kwam.

Vorige maand startte een onderzoek dat moet uitmaken of Johnson strafrechtelijk vervolgd kan worden voor zijn omgang met Arcuri. (lees hieronder verder)

Arcuri zelf vertelde vanmorgen dat ze met de 10.000 pond overheidsgeld die ze kreeg van het promotiebedrijf van de Londense burgemeester een event verzorgde in 2013. En dat ze meekon op handelsmissie dankzij haar werk. “Boris bevoordeelde me op geen enkel moment en ik heb hem ook niet één keer gevraagd om een gunst. Hij heeft me ook nooit een aanbevelingsbrief geschreven.”

Onthullingen

Daarmee reageerde ze op nieuwe onthullingen van The Sunday Times zondag. De krant schrijft dat Johnson terwijl hij burgemeester was een aanbevelingsbrief schreef voor Arcuri, voor een job als hoofd bij een semioverheidsinstelling die zich bezighield met technologie. Arcuri zou toen nog maar een studente geweest zijn en de job betaalde 100.000 pond per jaar. Volgens gelekte e-mails zou Johnson ook als referentie gediend hebben bij sollicitaties.

Johnson zelf heeft altijd ontkend dat hij Arcuri bevoordeelde door haar overheidsgeld te geven toen hij nog burgemeester van Londen was.

