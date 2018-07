Jenna redt drie maanden oude baby uit snikhete wagen: "Bewakingsagent durfde niet uit schrik job te verliezen" sam

30 juli 2018

11u30

Bron: Birmingham Live 21 Terwijl allerlei campagnes al jarenlang wijzen op het gevaar van snel stijgende temperaturen in geparkeerde wagens, blijven mensen dieren en zelfs kinderen achterlaten in de hitte. Zo ook in het Britse Barnes Hill, waar een winkelende vrouw een ongeveer drie maanden oud jongetje redde bij een supermarkt van Asda. Dat gebeurde afgelopen donderdag rond 17 uur, op een van de warmste dagen van het jaar. Een bewakingsagent durfde zelf niet ingrijpen uit schrik ontslagen te worden, vertelt Jenna Langston (33) aan Birmingham Live.

"Ik zag een beveiligingsagent bij een zwarte auto staan en dacht aanvankelijk: 'Ik hoop dat niemand daar een hond in heeft achtergelaten'", vertelt Jenna. Het bleek echter een kindje, dat daar al minstens een halfuur zat terwijl het buiten heet was. Zelfs wanneer het buiten maar 22 graden is, kan de temperatuur in een auto binnen een uur al oplopen tot een dodelijke en ondraaglijke 47 graden.

Voorbijgangers hadden het kindje zien zitten, en het personeel ingelicht. In de winkel had Jenna al een nummerplaat horen omroepen, maar dat was al een tijdje eerder. Toen de bewakingsagent zei dat in de auto een baby zat, twijfelde ze dan ook geen moment. "Ik liet mijn boodschappen vallen en liep naar de auto. Ik zei dat de baby er meteen uit moest - het was 31 graden."

Inbraak

"De bewaker zei dat hij niet kon helpen omdat dat zou beschouwd worden als een inbraak. 'Ik kan mijn job verliezen', dacht hij. Ik antwoordde dat me dat niet kon schelen en dat ik de baby eruit zou halen. "

"Alle deuren waren op slot en geen van de ramen was open", gaat Jenna verder. "Ik forceerde de koffer en gooide tassen en al de rest eruit om bij de baby te kunnen. Ik kroop in de koffer en zat half over de achterbank. Hij droop van het zweet en zijn pakje leek alsof het uit de wasmachine kwam."

Hulp

"Ik opende de deuren om wat lucht binnen te laten en iemand anders vroeg of ik in hun wagen wilde zitten met de baby, aangezien die beschikte over airco. Toen kwamen de politie en ambulanciers aan. Ik gaf de baby aan de hulpverleners, die zeiden dat hij niets leek te mankeren maar dat ze hem toch moesten meenemen naar het ziekenhuis."

"Er was nog altijd geen spoor van de bestuurder van de wagen, na ongeveer 50 minuten ondertussen. Toen dook ze toch op, terwijl ze traag naar haar wagen wandelde. Ik schreeuwde haar toe en vroeg waar ze met haar gedachten zat. Ik was echt van streek, maar zij keek gewoon naar de grond. Ik ben nog altijd van mijn melk en heb al een paar nachten slecht geslapen."

Maatregelen

De winkel reageerde niet meteen op het incident, maar de politie liet wel weten dat "met de ouder van de baby werd gesproken en dat gepaste maatregelen werden genomen om te verzekeren dat het kindje geen gevaar loopt".

