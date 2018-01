Jemma had een droom: ze wilde seriemoordenaar worden. Aaron was haar eerste slachtoffer KVE

Bron: News.com.au, ABC.net.au 265 rv Jemma Lilley. Als kind had ze sadistische fantasieën en ze schreef er een boek over. Jemma Lilley (26) was geobsedeerd door seriemoordenaars en wilde er zelf één worden. Ze voegde de daad bij het woord en doodde Aaron.

Jemma groeide op in Groot-Brittannië. Volgens haar stiefmoeder Nina had ze als kind duistere gedachten. Als tiener schreef ze een zeer gewelddadig horrorboek over moord en foltering met als titel 'Playzone'. "Ik heb het gevoel dat ik geen rust zal vinden voordat het bloed van een schreeuwend slachtoffer naar buiten stroomt en er zich een plas op de grond vormt", zo luidde een veelzeggend fragment.

In 2010 - Jemma was toen 18 - pakte ze haar spullen en stapte op het vliegtuig naar Australië. In Perth ontmoette ze een homoseksuele man, Gordon Galbraith, die bereid was om met haar te trouwen zodat ze in Australië kon blijven. In 2014 overleed Gordon. Een paar weken voor zijn dood was het koppel uit elkaar gegaan.

rv Jemma had duistere dromen.

In 2016 kwam ze in contact met een vriendin van haar voormalige echtgenoot: Trudi Lenon. Ze liet aan Trudi haar zelfgeschreven boek 'Playzone' lezen en beiden leken elkaar te vinden in hun lugubere fanatasieën. Ze besloten om samen een huis te delen.

Het was toen dat Jemma haar eerste moord begon te plannen met Trudi, nota bene een moeder van drie kinderen, als haar medeplichtige. Jemma bouwde een 'geheime kamer' in de woning en de vrouwen kochten zoutzuur om lichaamsdelen in op te lossen.

Op 13 juni 2016 lokten ze Aaron Pajich (18), een vriend van de 13-jarige zoon van Trudi, naar hun huis - zogezegd om videospelletjes op hun computer te zetten. Toen de software aan het downloaden was, viel Jemma de tiener langs achteren aan, versmachtte hem en stak hem tot drie keer toe met een mes. Op bewakingsbeelden is te zien hoe Trudi met een mes in haar hand het huis langs de achterdeur verlaat.

Na de moord was Jemma euforisch en stuurde ze een jubelend tekstbericht naar Trudi: "Ik zie dingen die ik nog nooit heb gezien. Ik voel dingen die ik nog niet eerder heb gevoeld. Het is ongelooflijk krachtig. Dank je."

Trudi antwoordde: "Graag gedaan."

rv Aaron Pajich.

De familie van Aaron gaf hem op als vermist. De politie ontdekte al snel dat Trudi op de dag van zijn verdwijning nog met hem had gebeld. Acht dagen later troffen ze het lichaam van de jongen aan. Zijn lijk lag begraven in de tuin van het duivelskoppel. Agenten ontdekten ook de geheime kamer die werd gebruikt om de lichaamsresten van Aaron tijdelijk te bewaren.

Jemma en Trudi werden ter plekke aangehouden. In november 2017 werden beiden schuldig bevonden aan moord. De familie van Aaron eiste een levenslange gevangenisstraf. "Het zijn beesten die de lucht niet verdienen die ze inademen", klonk het. Volgende maand kennen de moordenaars hun straf.

ABC News Trudi en Jemma in de rechtbank.