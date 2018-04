Jemenitische vertegenwoordigers trekken aan alarmbel: "De oorlog in Jemen moet stoppen" kg

12 april 2018

18u50

Bron: Belga 0 "De oorlog in Jemen moet stoppen. Wat we nodig hebben is vrede." Dat is de boodschap die vier leden van het Jemenitische sociale middenveld donderdag hebben meegegeven tijdens een debat in het Brusselse gebouw van Oxfam. De vier trekken Europa rond om meer aandacht te eisen voor de noodsituatie in Jemen. " Men praat over Syrië, maar niet over Jemen", klinkt het.

Safa, Tameem, Nabil en Laila doen een "ronde van Europa" om de ernst van de situatie in hun thuisland uit de doeken te doen. Een situatie die naar hun mening zwaar onderbelicht wordt in de rest van de wereld. Eerder waren ze al in Geneve, Den Haag en Frankrijk. Vrijdag ontmoeten ze vertegenwoordigers van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en spreken ze met leden van het Europees parlement.

Burgeroorlog

In Jemen woedt al meer dan drie jaar een bloedige burgeroorlog, die aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost en 53.000 anderen heeft verwond. De oorlog brak los toen in 2015 een Saoedi-Arabië geleide coalitie, zonder VN-mandaat, luchtaanvallen uitvoerde, na een opstand van sjiitische (zaiditische) Houthi-rebellen.

Rond de 22 miljoen van de 27 miljoen inwoners van Jemen zijn volgens het VN-bureau voor noodhulp OCHA op hulp aangewezen, vooral voor levensmiddelen en medische verzorging.

"Twee jaar niet meer betaald"

"Jemenieten bewijzen dagelijks hun doorzettingsvermogen", zegt Nabil Al-Kumaim, algemeen directeur en verantwoordelijke voor partnerschappen en communicatie bij de Yemen Family Care Association (YFCA). "Ondanks alles gaan ze door met hun leven. Ze proberen hun kinderen naar school te sturen, ze gaan werken als ze kunnen, zelfs al worden veel ambtenaren in het noorden van het land, waar de situatie het ergst is, al twee jaar niet meer betaald."

Geweld

Dagelijks worden de Jemenieten geconfronteerd met geweld: "Er zijn bombardementen. Kinderen sterven op weg naar school, op markten, soms thuis", zegt Laila, die haar huis tot tweemaal toe vernield zag worden door bommen. " De vrouw woont in Taëz, de op twee na grootste stad van Jemen. Haar organisatie legt zich sinds de oorlog toe op humanitaire hulp, bijvoorbeeld met het uitdelen van hygiënekits, aangezien de internationale hulporganisaties niet iedereen kunnen bereiken.

Hongersnood en ziekte

Volgens de Verenigde Naties staan 8,4 miljoen Jemenieten op de rand van een hongersnood. het land is sterk afhankelijk van import van voedsel en kreunt onder de -gedeeltelijke- blokkades van luchthavens en havens, die door Saoedi-Arabië werden ingesteld.

"Als wij niet sterven van de oorlog, sterven we van ondervoeding of van ziektes", zo klinkt het. In het land zijn meer dan een miljoen gevallen van cholera geregistreerd, en onlangs dook ook difterie opnieuw op onder de bevolking.

"Jemen is één grote gevangenis", zegt Nabil nog. Hij betreurt dat het conflict internationaal weinig weerklank krijgt. "Men praat over Syrië, maar niet over Jemen", zegt hij.