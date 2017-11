Jemen vuurt raket af naar Saoedische miljoenenstad Riyad FT

23u24

In Riyad wonen liefst zes miljoen mensen. De Saoedische luchtmacht heeft bij miljoenenhoofdstad Riyad een ballistische raket onderschept die vanuit buurland Jemen was afgevuurd. Dat heeft de Saoedische televisie Al Arabiya gemeld. Saoedi-Arabië leidt in Jemen een campagne tegen rebellen die aan de kant van Iran staan.

De raket werd ten noordoosten van Riyad neergeschoten zonder slachtoffers of schade, meldde de tv-zender. Brokstukken kwamen terecht in een onbewoond gebied, vlak bij de luchthaven.

De Houthi-rebellen in Jemen zeiden dat ze een langeafstandsraket hadden afgevuurd naar de luchthaven King Khaled in Riyad. Ali al-Qahum, een functionaris in het politbureau van de Houthi's, zei dat de raket een vergelding was voor de "dagelijkse bloedbaden" in Jemen door de alliantie die door Saoedi-Arabië wordt geleid.

"We hebben het recht te antwoorden en raketten af te vuren op diegenen die dagelijks bloedbaden aanrichten onder onze mensen, waarvan het jongste bloedbad op een markt." Al-Qahum verwees naar luchtaanvallen eerder deze week op een hotel en een markt in de noordelijke provincie Saada, waar 29 burgerdoden vielen. De alliantie die door Saoedi-Arabië geleid wordt, zei dat een "legitiem militair doelwit" van rebellen was aangevallen.