Jemen op het randje van "ergste hongersnood in 100 jaar" Als de bombardementen niet snel stoppen, dreigen 12 tot 13 miljoen burgers te verhongeren IVI

15 oktober 2018

15u42

Bron: The Guardian 0 In Jemen dreigen 12 tot 13 miljoen mensen te verhongeren. Onder hen ook 5,2 miljoen kinderen. De Verenigde Naties (VN) waarschuwen dat het land binnen dit en drie maanden zal terechtkomen in “de ergste hongersnood in 100 jaar” als de luchtaanvallen op het land niet stoppen.

De oorlog duwt het land steeds dieper de hongersnood in. “Aan het begin van de 21ste eeuw was het ondenkbaar dat we ooit nog een hongersnood zouden zien zoals we die hadden gehad in Ethiopië”, zegt VN-coördinator voor Jemen Lise Grande tegen de BBC. “Dat was gewoon onaanvaardbaar. Velen dachten dat zoiets nooit meer zou gebeuren, maar dat is nu precies wat het geval is in Jemen.”

De mensen hebben geen toegang tot proper water en de voedselbedeling blijft vaak weg omdat toegangswegen- en bruggen zijn platgebombardeerd. De voorbije maand is bovendien ook de prijs van voedsel verdubbeld, wat de hongersnood nog meer in de hand werkt. “Er bestaat geen twijfel over dat we ons moeten schamen”, gaat Grande verder. “We moeten ons blijven inzetten om al het mogelijke te doen om de mensen te helpen en het conflict te beëindigen.”

Opgelet, schokkende beelden.

Ergste humanitaire crisis

In Jemen woedt al drie jaar een bloederige burgeroorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saoedi-Arabië, voert luchtaanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien, de Houthi - een sjiitische rebellenbeweging - hebben de touwtjes liever zelf in handen.

De oorlog leidt niet enkel tot een enorm aantal doden (minstens 10.000), maar veroorzaakt dus ook een diepe humanitaire crisis. Verschillende cholera-epidemieën bovenop een aanhoudende hongersnood maken dat de VN de situatie in het land eerder al heeft beschreven als “de ergste humanitaire crisis” in de wereld.

Burgerslachtoffers

Zaterdag zijn nog 19 mensen - waaronder verschillende kinderen - omgekomen bij een aanval op een controlepunt in de buurt van havenstad Hodeida. Die stad is een strategisch plek voor humanitaire hulp, want onder andere de VN brengt via Hodeida hulpgoederen in het land. De stad is nu zowat het centrum van het conflict geworden, omdat de coalitie de macht in die regio wil teruggrijpen. Als dat lukt, zou het de grootste overwinning zijn tot hier toe op de rebellen.

De VN veroordeelt ook dat een aanval is uitgevoerd waarbij opnieuw zoveel burgers zijn omgekomen. Volgens hulpverleners ter plaatse zijn de aanvallen op gewone burgers en kinderen de voorbije drie maanden toegenomen. Afgelopen zomer zijn nog 29 kinderen om het leven gekomen nadat een luchtaanval hun bus had geraakt. Slechts twee weken na die aanval zijn nog eens 22 minderjarigen gestorven toen ze aan het vluchten waren voor een eerder gevallen raket. Vorige maand waarschuwde Save the Children al dat de oorlog aan het veranderen is in een “oorlog tegen kinderen”.