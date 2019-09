Jehovah's Getuigen krijgen celstraf in Rusland voor deelname aan extremistische organisatie HR

20 september 2019

11u34

Een Russische rechtbank heeft zes leden van de Jehovah's Getuigen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen werden vorig jaar opgepakt op verdenking van deelname aan een "extremistische organisatie", bericht nieuwssite The Moscow Times .

Rusland verbood de Jehovah's Getuigen in 2017. De leden mogen daardoor niet meer bijeenkomen of documenten uitdelen. De zes 'getuigen' die donderdag zijn veroordeeld in het zuidelijke Saratov, kregen straffen van twee tot 3,5 jaar.

Eerder kreeg een Deens lid van de organisatie, Dennis Christensen, een gevangenisstraf opgelegd in Rusland. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op het verbod op de Jehovah's Getuigen. Zij vinden dat de aanpak van de groep indruist tegen de godsdienstvrijheid.